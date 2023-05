Die Feuerwehr musste am 18. Mai einen Wohnungsbrand Am Wernshagen löschen. Dabei starb eine 87-Jährige.

Feuerwehr Hemer: Was hat tödlichen Wohnungsbrand verursacht?

Hemer. Bei einem Wohnungsbrand am 18. Mai in Hemer starb eine 87-Jährige. Ein Brandsachverständiger soll offene Fragen klären.

Der Tod einer 87-Jährigen bei einem Wohnungsbrand Am Wernshagen in Hemer wirft noch viele Fragen auf. Die Polizei hat ein Brandsachverständigengutachten in Auftrag gegeben, um die Brandursache zu klären. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, teilt die Polizei zum aktuellen Ermittlungsstand mit. Ein technischer Defekt könne nicht ausgeschlossen werden. Bis das Gutachten vorliegt, können einige Wochen vergehen. Der Brandort ist mittlerweile wieder freigegeben.

Zu dem Feuer wurde die Hemeraner Feuerwehr am Donnerstag, 18. Mai, um 21.34 Uhr alarmiert. Es war von Nachbarn Rauch, der aus einem Fenster im ersten Obergeschoss kam, gemeldet worden. Die Bewohner der Wohnung im Untergeschoss waren zum Brandzeitpunkt nicht im Haus.

Schwer verletzte Frau aus dem Haus getragen

Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür aufbrechen, um dann in das Innere vorrücken zu können. Beim Durchsuchen der Räume im ersten Obergeschoss fanden die Feuerwehrleute eine schwer verletzte Person und trugen sie ins Freie. Die 87-jährige Frau wurde im Rettungswagen durch den Notarzt wegen schwerster Brandverletzungen behandelt, denen sie letztlich jedoch erlag.

Das Feuer war offenbar im Bad ausgebrochen und beschränkte sich auf den Raum. Daher konnte es schnell gelöscht werden. Alle Räume wurden aber durch Rauchgase beschädigt. Warum sich die gehbehinderte Bewohnerin nicht in Sicherheit bringen konnte, warf ebenfalls Fragen auf. Nach dem tragischen Tod erhielten die Einsatzkräfte psychosoziale Unterstützung.

