Hemer: Wasserspielplatz im Sauerlandpark wird neu gestaltet

Hemer. Die Tiefbauarbeiten haben schon begonnen. Matsch-Tische und „Kinderwaschanlage“ sollen neben anderen Spielgeräten hinzukommen.

Die komplette Neugestaltung des Wasserspielplatzes im Sauerlandpark ist nun im Gange und stellt eines der größten Bauprojekte des Parks dar. Vor rund zehn Tagen haben auf der Flora-Ebene oberhalb der Themengärten die Tiefbauarbeiten begonnen, wie der Park mitteilt. „Die Wurzeln der umstehenden Bäume sind in den letzten Jahren in die Rohrleitungen gewachsen, haben aber auch andere Teile des Spielplatzes so beschädigt, dass er komplett neu aufgebaut werden muss“, erklärt Parkgeschäftsführer Thomas Bielawski.

Schon in den vergangenen Jahren mussten immer wieder einige Spielgeräte repariert werden, Teile ganz außer Betrieb genommen werden. „Es hätte keinen Sinn gemacht, weiter Jahr für Jahr nur Ausbesserungsarbeiten durchzuführen. Wir mussten uns entscheiden und machen einen neuen Anfang“, so Bielawski weiter. Gleichzeitig wird der neue Wasserspielplatz überwiegend barrierefrei gestaltet. Das war allen Beteiligten besonders wichtig.

Für alle betretbar

„Bislang waren Spielgeräte nicht für alle Kinder zugänglich, das wird sich jetzt zum großen Teil ändern. Manche Module stehen zwar weiterhin im Sand, viele weitere auf einem für alle betret- und befahrbaren sogenannten EPDM-Belag“, erklärt Gesche Rademacher, die verantwortliche Mitarbeiterin für den Gesamtumbau. Bei EPDM handelt es sich um einen synthetischen Kautschuk, der auf vielen Spielplätzen in Granulatform als Fallschutz zum Einsatz kommt. EPDM ist elastisch und stoßdämpfend, außerdem wetter- und feuchtigkeitsbeständig.

Der neue Wasserspielplatz wird von der Quadratmeterzahl zwar nicht größer als es der alte war, bekommt aber eine größere Spielfläche für alle Kids. So werden neue Matsch-Tische entstehen, die sogar anfahrbar und unterfahrbar sind, außerdem entsteht die erste echte „Kinderwaschanlage“ im Sauerlandpark. Mehr wird Ende März berichtet.

Ende der Bauarbeiten Ende April

An den Rändern der Spielplatzfläche sollen außerdem neue Liegedecks aus Holz zum Ausruhen und Entspannen errichtet werden. Zu guter Letzt bekommt auch die Tunnelrutsche oberhalb des Wasserspielplatzes einen neuen Aufgang. Der wird aus den alten Steinen des bisherigen Wasserspielplatzes gebaut.

Derzeit geht der Sauerlandpark davon aus, dass die Bauarbeiten bis Ende April abgeschlossen sein werden. „Wir konnten aufgrund des Winterwetters nicht vorher starten. Gleichzeitig braucht es seine Zeit, einen Spielplatz von Grund auf neu zu gestalten. Fakt ist: die Kinder, die im Frühsommer in den Park kommen, dürfen sich auf ein ganz neues Spielerlebnis freuen“, so Thomas Bielawski.

