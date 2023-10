Hemer: Weinfest, Herbstmarkt, Hochzeitswelt im Sauerlandpark

Hemer. Sauerlandpark startet mit zwei neuen und einer vergrößerten Veranstaltung in den Herbst: Wein-Wochenende, Herbstmarkt und „Hochzeitswelt“.

Mit zwei neuen und einer vergrößerten Veranstaltung an einem neuen Ort bereichert der Sauerlandpark das Herbst-Programm. Zum Abschluss des Lichtgartens findet am Samstag, 14. Oktober, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 21 Uhr das „Achkarrer Wein-Wochenende“ statt. Unter dem Motto „Unser Leben. Unsere Liebe. Unser Wein.“ präsentiert die Winzergenossenschaft Achkarren Weine von trocken bis süß – und lädt zum Probieren ein. Für Flammkuchen und kleine Snacks ist ebenfalls gesorgt. Am darauffolgenden Wochenende wird das Hammer Unternehmen „macc“am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, im Sauerlandpark einen Herbstmarkt organisieren. Parallel findet auch die „Hochzeitswelt Hemer“ statt.

„Ziel ist es, nach dem Stadtwerke Hemer Herbstlichtgarten, unseren Gästen Jahr für Jahr noch ein weiteres Veranstaltungswochenende anzubieten – ohne Zusatzeintritt“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks. Dabei ist es ihm wichtig zu betonen, dass der Herbstmarkt, aber auch sein Pendant der Frühlingsmarkt, erst wachsen müssen. „Ich wünsche mir, dass unsere Besucherinnen und Besucher keine Vergleiche mit Veranstaltungen wie Garten & Ambiente aus der Vergangenheit anstellen. Die neuen Märkte im Park sollen sich entwickeln, bekommen irgendwann vielleicht einen vergleichbaren Charakter, vielleicht einen gänzlich anderen.“

Seit dem Sommer bemüht sich Markt-Organisator Andreas Otte darum, das Team der Aussteller für den ersten Herbstmarkt im Sauerlandpark zusammenzustellen. „Ich gehe derzeit von bis zu 65 Anbietern aus, die am vorletzten Oktoberwochenende dabei sein könnten“, so Otte. Dabei möchte er zahlreiche Stände rund um Haus, Garten und Lifestyle präsentieren. Auch Aussteller für Pflanzen und Deko werden eine Rolle spielen. Hinzu kommen Themen wie selbstgefertigte Kleidung, Schmuck und natürlich Gastronomiestände.

Aussteller im Grohe-Forum

Am gleichen Wochenende zieht die Hochzeitsmesse vom bisherigen Domizil im Alten Casino in das Grohe-Forum um. Unter dem neuen Namen „Hochzeitswelt Hemer“ wird die Messe nach der Corona-Pause noch größer. „Wir sind in diesem Jahr zum ersten Mal im Grohe-Forum“, sagt Bankettmanagerin und Organisatorin Jennifer Sporenberg vom Sauerlandpark. „Der Platz im Alten Casino wurde zu klein. Und das freut uns, weil es zeigt, dass dieser Termin unglaublich viel Interesse weckt.“

Am 21. und 22. Oktober sind von 11 bis 18 Uhr die Türen des Grohe-Forums geöffnet. Mit rund 20 Ausstellern aus allen Bereichen wird die Messe deutlich umfangreicher, als in den vergangenen Jahren. „Der schönste Tag im Leben wird heute nicht mehr dem Zufall überlassen. Und das verstehe ich gut, weil sich dann alles ausschließlich um das Brautpaar und ihre Liebe drehen soll, anstatt um Dekorationen oder Zeitpläne“, sagt Jennifer Sporenberg, die schon selbst unzählige Hochzeiten im Sauerlandpark geplant und durchorganisiert hat. Von Fotografie, Konditoren, Hochzeitsplanung oder Trauringen wird alles auf der Messe vertreten sein.

Ein besonderes Highlight wird die Modenschau der neuen Brautmodenausstatterin Guiseppa Althaus. Mit ihrem Geschäft „Cara Sposa by Pina“ wird sie die neuesten Trends der Brautkleider in Form von einer Modenschau präsentieren. Aber auch die Männer und sonstige Gäste kommen nicht zu kurz, so Sporenberg: „Das Iserlohner Modegeschäft B&U übernimmt die Herrenausstattung und Abendmode. Modenschauen gibt es an beiden Tagen um 13 und 16 Uhr.

Trautermine für 2025

Die Gäste können zudem ihren Besuch mit einer Besichtigung des parkeigenen Standesamts, dem „Florarium“, und der dazu möglichen Eventlocations verbinden. „Für das Jahr 2024 haben wir noch einige ausgewählte Resttermine frei. Wer aber nach einem Wunschtermin sucht, sollte schon jetzt für 2025 einen Termin bei uns fix machen“, sagt die Bankettmanagerin.

Der Herbstmarkt im Sauerlandpark ist am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Dauerkarten-Inhaber haben den Eintritt inklusive, alle anderen benötigen eine Tageskarte. Tickets für die Hochzeitswelt gibt es zum Preis von zwölf Euro im Ticketshop des Sauerlandparks und über die Homepage. Kinder bis zum Alter von 12 Jahren haben freien Eintritt.

