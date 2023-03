Hemer: Weißen Audi A4 beschädigt und geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es zwischen Dienstag und Mittwoch an der Burhahnstraße in Hemer.

Ihmert. Ein weißer Audi A4 wurde bei einem Unfall in Hemer beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete.

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es laut Polizei zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr an der Burhahnstraße in Höhe der Hausnummer 23.

Ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter weißer Audi A4 wurde in diesem Zeitraum durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das geparkte Auto wurde am Stoßfänger hinten links beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Unfallverursacher flüchtet

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben.

