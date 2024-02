Hemer: Wer den Poetry Slam gewonnen hat

Hemer Beim vierten „WoW“-Poetry-Slam in Hemer erlebten etwa 100 Zuschauer die Wortkünstler. Am Ende wurde ein Sieger gekürt.

Rock’n’Roll in Buchstaben, ein Feuerwerk der Sprachgewandtheit beziehungsweise ein abwechslungsreicher Nachmittag zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Storytelling erwartete die Besucher des Alten Casinos am Sonntag. In Kooperation mit dem Sauerlandpark Hemer lud das Poetry-Slam-Label „World of WORDcraft“, kurz „WoW“, zum vierten Mal zum Poetry Slam ein.

Vor der Corona-Pandemie war der gebürtige Lüdenscheider Marian Heuser mit seinem 2010 gegründeten Label, das bundesweit Slam-Veranstaltungen auf die Beine stellt, bereits dreimal in Hemer zu Gast. Bewusst hatten sich die Veranstalter diesmal für den Nachmittag entschieden. „Wir bieten viel Spaß mit Literatur, und jeder ist zum ,Tatort‘ wieder zu Hause“, erklärte Heuser im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Wir bieten viel Spaß mit Literatur, und jeder ist zum ,Tatort‘ wieder zu Hause. Marian Heuser, - Gründer „World of WORDcraft“

Zusammen mit Anna-Lisa Konrad hatte Heuser, der am Sonntag die Moderation übernahm und dem Publikum immer wieder einheizte, ein tolles Line-Up zusammengestellt. Sechs Poetry Slammer aus ganz Deutschland waren geplant. Die Münchnerin Meike Harms musste aber krankheitsbedingt passen.

Aber auch mit den restlichen fünf Slammern Anna Lisa Azur (Wuppertal), Dilara Yüksek (Münster), Henrik Szántó (Hannover), Skog Ogvann (Leipzig) und Yannick Steinkellner (Graz/Dortmund) wurde es ein sehr unterhaltsamer Nachmittag. Etwa 100 Besucher waren gekommen, um die vierte Auflage des Poetry-Slam-Events nicht zu verpassen. Für einige von ihnen war es sogar eine Premiere, dem modernen Dichterwettstreit beizuwohnen.

Beim Poetry Slam im Sauerlandpark Hemer trat Organisator Marian Heuser auch selbst auf. Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Mit einem sogenannten Sacrifice machte Marian Heuser unter seinem Künstlernamen Peter Panisch den Auftakt. Mit seinem Text „Wir sind hier“, einem Text über die Corona-Pandemie, heizte er den Besuchern ein, bevor es dann ernst wurde und endlich losging. Dabei bewies der heute in Münster lebende Heuser, dass er zu den Großen der Szene gehört. 2017 wurde er NRW-Vizemeister im Poetry Slam.

Bei dem beliebten Format gab es zunächst eine Vorrunde und anschließend das große Finale. Sechs Minuten hatten die Slammer jeweils Zeit, ihre selbst geschriebenen Texte, die sich nicht unbedingt reimen mussten, vorzutragen. Ob gelesen oder auswendig performt, das war dabei ganz egal. Auch von lustig bis nachdenklich durften die Beiträge sein. Mit Texten über Biathlon, eine fehlende Vaterfigur, Sprachen erlernen, Fremdenhass und Fahrradhelme begeisterten die Slammer unter anderem. Vielfach waren es auch Texte, die sie in Büchern bereits veröffentlicht hatten.

90-Dezibel-Marke überschritten

Die Zuschauer mussten dann entscheiden, welcher Text sie erreichte und abgeholt hat. In der Vorrunde geschah dies mit von einer Jury vergebenen Punkten von eins bis zehn, wobei zehn die Höchstpunktzahl war. Sieben im Publikum verteilte Punktetafeln bildeten das Urteil. Mit Applaus oder Schnippsen bei leiseren, nachdenklicheren Texten konnte das Publikum im Finale seine Anerkennung zum Ausdruck bringen. Der Lautstärkemesser überschritt dabei auch gerne mal die 90-Dezibel-Marke. Wichtig ist, beim Poetry Slam nicht zu buhen, sondern dem Vortragenden Respekt zu zollen. Aber das Hemeraner Publikum erwies sich als sehr fair und feierte alle Beiträge fast gleichermaßen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Am Ende konnte aber bei dem Poetry-Slam-Battle nur einer die Goldene Feder als Trophäe gewinnen, wenngleich selbstverständlich der Spaß und die Unterhaltung des Publikums an allererster Stelle standen. Am Ende gewann der preisgekrönte, gebürtige Österreicher Yannick Steinkellner vor Wirbelwind Anna Lisa Azur, die seit 2018 mit geballter Energie und vollem Körpereinsatz sowie einer Prise Selbstironie auf den Bühnen im ganzen Land steht, mit Worten und Performance in der Gunst der Besucher und sicherte sich den Sieg.

Viele der Besucher waren sich einig und wollen sich auch den nächsten Poetry Slam in Hemer nicht entgehen lassen. Am 3. November gibt es die fünfte Auflage vom „WoW“-Poetry-Slam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer