Hemer: Werkzeuge von einer Baustelle geklaut

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugenhinweisen nach einem Diebstahl in Hemer.

Hemer. Wie die Polizei im Märkischen Kreis berichtet, kam es in Hemer zu einem Diebstahl. Auf einer Baustelle wurden mehrere Werkzeuge entwendet.

Aus einem Raum auf einer Baustelle an der Theo-Funccius-Straße in Hemer wurden zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr mehrere Werkzeuge entwendet. Wie sich die Täter Zutritt zum abgeschlossenen Raum verschafften, ist bisher nicht bekannt. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 92372/9099-0 entgegen.

