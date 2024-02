Theater und Kultur Hemer: Wie „DAS Theater“ das Publikum in den Urwald entführt

Hemer Ein imposantes Bühnenbild, tolle Kostüme und stimmungsvolle Lieder machen die Aufführung von „Das Dschungelbuch“ besonders.

Lianen ranken über der Bühne des Alten Casinos, Pflanzen aus Krepppapier wuchern überall herum. Auch die Tiere des Dschungels halten sich nicht an Beschränkungen und gehen auch mal zwischen den Publikumsreihen umher. Bei der Premiere von „Das Dschungelbuch“ am Samstag wusste die Gruppe „DAS Theater Hemer“ zu überzeugen. Zu sehen waren ein beeindruckendes Bühnenbild, aufwendige Kostüme und tierisches Verhalten. Später konnten die Kinder mit der Schlange Kaa, King Louie oder Balu, dem Bären, Fotos machen.

Fast wie im Dschungel konnten sich auch die Zuschauer im Alten Casino fühlen. Die grün beleuchtete und mit Papier-Pflanzen umwucherte Bühne wurde durch einen Laufsteg noch erweitert. Bis zu den Vorhängen an den Fenstern war der Urwald vorgerückt. Die liebevolle Bühnengestaltung von „DAS Theater“ trug deswegen sehr zur Stimmung beim Kinderstück bei.

Elefanten-Kompanie und eine gefährliche Würgeschlange

Zu loben sind auch die Kostüme und die Maskenbildnerei. Renate Arnold-Gröger, Vorsitzende von „DAS Theater“, war als Schlange Kaa kaum wiederzuerkennen. Mit schuppiger, grüner Haut und einem Schwanz zum Würgen bereitete sie unheilvolle Stimmung. Kreativ gestaltet war auch die Frühpatrouille der Elefanten mit ihren röhrenartigen Rüsseln. Die Performance der Schauspieler passte ebenfalls zu den Verkleidungen. Mal tierisch verspielt, mal bedrohlich oder eben mit dem militärischen Ernst der Elefantenkompanie überzeugten die Darsteller.

Bei ihrer Darbietung überschritten die Schauspieler auch mal die Grenzen der Bühne. Eine Schar von Affen tanzte zum Beispiel zwischen den Zuschauerreihen umher. Körperlichen Einsatz zeigte auch Theaterleiter Cecil Bornfelder, als er als King Louie auf eine der Bühnensäulen heraufkletterte. Als die lachenden Geier vom Tiger „Shir Khan“ erschreckt werden, lassen sie auch Federn fallen. Auch an kleine Details hat man also gedacht.

Die Geschichte ist sehr nah an die Disney-Fassung von „Das Dschungelbuch“ angelehnt. Das ausgesetzte Menschenkind Mogli wird von Wölfen groß gezogen. Als der Tiger Shir Khan droht, Mogli fressen zu wollen, soll das Dschungelkind wieder zu den Menschen zurück. Bei seiner Reise zum Dorf treffen Mogli, der Panther Baghira und Balu, der Bär, einige interessante, aber auch gefährliche Bewohner des Urwalds.

Klassiker der Kinderfilmmusik

Zu fast jeder Begegnung gibt es auch das passende Lied. „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ von Balu, dem Bären, und „Ich wär so gern wie du“ sind Klassiker der Kinderfilmmusik, die immer noch begeistern können. Am Ende der Vorstellung gab es ein kleines Medley mit allen Liedern und allen Tieren des Dschungels. Viele Kinder waren begeistert und klatschten mit.

Am kommenden Samstag und Sonntag folgt mit „Biene Maja“ das nächste Kinderstück von „DAS Theater“. Die Vorstellungen am Samstag und Sonntag sind allerdings schon ausverkauft. Zu sehen ist „DAS Theater Hemer“ aber auch am 20. Juni beim Amateurtheater-Festival NRW im Parktheater. Dort wird die Gruppe noch einmal das Stück „Heimatlos – Wir dürfen nicht vergessen“ aufführen.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer