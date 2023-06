Bildung Hemer: Wie Schüler der Europaschule am Gemüsebeet lernen

Hemer. Schüler der Europaschule setzen sich mit der Natur auseinander

Ein Gemüsebeet ist nun Bestandteil der Europaschule Hemer und soll Schülern der fünften und sechsten Klassen Natur und Umweltprozesse näherbringen. Noch wird das Projekt vom Verein „Acker“ begleitet, in ein paar Jahren soll es aber ohne Unterstützung von außen weiterlaufen. Mit finanziellen Mitteln hat die SDS-Stiftung (Schrodt und Daniel-Schrodt Stiftung) das Projekt ermöglicht.

Insgesamt vier Jahre sind die „Ackercoaches“ mit dabei. Mit Schulungen, Anleitungen und Unterrichtsmaterial soll sich dann das Projekt zum Selbstläufer entwickeln, und der Garten wird von den Lehrern und Schülern der Europaschule gepflegt.

Die Hände in der Muttererde

Mit eifrigem Einsatz haben 25 Schüler und fünf Lehrer vor kurzem die Setzlinge eingepflanzt, mit Wasser begossen und den Boden mit Gras gemulcht – Arbeit mit den eigenen Händen. Mutterboden und Humus hatte der SIH schon Anfang des Jahres bereitgestellt. Im Herbst sollen die Beete für die Nachsaison und für die Winterpause vorbereitet werden. In den Unterrichtsstunden nutzen die Schülergruppen die Lernplattform, auf der viel Material rund um die Themen Ernährung, Boden, nachhaltiges und gesundes Leben zur Verfügung stehen.

Berührungspunkte mit Gemüsebeeten und Kindern gibt es auch woanders in Hemer. Ebenfalls durch die SDS-Stiftung gefördert wurden ein Beet in der städtischen Kita Bärenbande und ein Ackerprojekt in der Freiherr-vom-Stein-Schule.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer