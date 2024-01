Als Winterwunderland präsentierten sich die Hemeraner Wälder, hier mit den Windrädern am Kohlberg im Hintergrund, durch Schnee und blauen Himmel.

Winter Hemer: „Winterwunderland“ zieht Massen in den Schnee

Hemer Als „Winterwunderland“ präsentierte sich Hemer. Viele Familien zog es auf die Rodelhänge und in die verschneiten Wälder.

Die Bäume glitzern eisig gefroren, Wiesen und Felder erstrahlen in Weiß, dazu ein tiefblauer Himmel: Als Winterwunderland präsentierten sich die heimischen Wälder am Samstag. Das erste richtige Schneewochenende zog viele Familien ins Freie. Auf den Rodelhängen herrschte großer Andrang.

„Ski und Rodeln gut“ hätte die Meldung für die Felsenmeerstadt lauten können, doch mit dem Skifahren ist es mangels Lift schwierig. Dass Hemer mal tatsächlich einen kleinen privaten Skilift hatte, daran können sich nur wenige erinnern. Die Seilwinde befand sich wohl bis Anfang der 70er Jahre am Diekgrabener Weg unweit des Hundeclubs. Nur die Fundamente erinnern noch an den Betrieb.

Beliebte Rodelhänge in Frönsberg und Ihmert

Ohne Lift sorgte zumindest das Schlittenfahren für viel Spaß, wobei sich die schönsten Rodelhänge offenbar herumsprechen. Zahlreiche Autos mit Kennzeichen aus MK, vereinzelte aus Hagen und Dortmund füllten die Fahrbahnräder in Ihmert und Frönsberg. Während die Autofahrer auf dem Weg in die Skigebiete des Sauerlands im Stau standen, war zumindest die Anreise in die heimischen „Wintersportorte“ problemlos.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Besonders beliebt waren die Hänge am Ihmerter Westendorf. Die Fahrbahnränder waren am Samstag und Sonntag komplett zugeparkt. Bis nach Kesbern gab es kaum eine Lücke. Familie Schelp war extra aus Unna nach Hemer gereist, um den Kindern das rasante Vergnüge zu ermöglichen. Strenger Frost und Pulverschnee hatten die Wiese in einen rasanten Abfahrtshang verwandelt. Plastikschlitten konnten rechtzeitig vor der Straße gebremst werden. Den Reifen hatte die Familie aber wieder ins Auto zurückgebracht, zu groß war das Risiko, die Abfahrt nicht rechtzeitig abbremsen zu können.

Einer der steilsten Hänge im Stadtgebiet befindet sich im Stuken. Dort kann es ohne Rücksicht auf eine notwendige Vollbremsung vor Straßen bis ins Tal gerauscht werden. Die fehlenden Parkmöglichkeiten machen den Hang aber eher für die Anwohner interessant. Ganz anders sah es in Frönsberg aus. Dort kann am früheren Freizeitheim quasi am „Gipfel“ geparkt werden, das erspart den ersten Anstieg zum Rodelspaß. Der Hang hinunter ins Stephanopeler Tal gehört seit Jahren zu den beliebtesten Schlittenwiesen.

Das Winterwunderland nutzten viele Familien zum Rodeln. Auf den Hängen in Ihmert und Frönsberg herrschte Hochbetrieb. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Den Tipp hat auch Familie Schultz aus Menden von Bekannten aus der Hans-Prinzhorn-Klinik erhalten. „Bei dem Wetter ist das ein Traum, da müssen wir nicht bis ins Hochsauerland“, sagt Leon Schultz. Nicht nur Rodeln macht Spaß, ein Mädchen macht die ersten erfolgreichen Stehversuche auf dem Snowboard. Nur eine Möglichkeit zur Einkehr in der Hütte fehlt. Daher hat die Familie alles dabei: Glühwein und Kinderpunsch in der Thermoskanne, das Lunchpaket in der Box auf dem Schlitten.

Auch viele Wanderer lockte vor allem der Samstag mit blauem Himmel in die tief verschneiten Wälder. Das „Winterwunderland“ ist allerdings vergänglich. Bereits am Montag sollen Regen und frühlingshafte Plusgrade die weiße Pracht schmelzen lassen.

Das Winterwunderland nutzten viele Familien zum Rodeln. Auf den Hängen in Ihmert und Frönsberg herrschte Hochbetrieb. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer