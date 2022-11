Hemer: Wirbelsäule im Fokus von „Erbsensuppe und Gesundheit“

Chefarzt Dr. Karsten Knizia informiert am 19. November im Hemeraner MediVital über Probleme an der Wirbelsäule.

Hemer. Dr. Karsten Knizia, Chefarzt der Wirbensäulenchirurgie der Hemeraner Paracelsus-Klinik, informiert am 19. November um 11 Uhr im MediVital.

Um Beschwerden am Rücken und der Wirbelsäule dreht sich der Vortrag von Dr. Karsten Knizia, Chefarzt des Bereichs Wirbelsäulenchirurgie/Wirbelsäulenorthopädie der Paracelsus-Klinik Hemer, am Samstag, 19. November, um 11 Uhr im MediVital am Haarweg. Wann eine Operation nötig ist und wann eher eine konservative Behandlung, soll bei der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Erbsensuppe und Gesundheit“ auch geklärt werden.

Ein besseres Verständnis

„Es geht mir auch darum, Ängste zu nehmen“, sagt der Chefarzt. Bei Operationen oder Beschwerden an der Wirbelsäule denke man oft an das Schlimmste – wie zum Beispiel Körperlähmungen oder dauerhafte Schmerzen. Ein besseres Verständnis der Wirbelsäule, der Operationen und der Erfolgschancen könne da Abhilfe schaffen und zur Beruhigung beitragen.

Außerdem geht es um die Schnittstelle zwischen Physiotherapie und Operationen. Bei Wirbelsäulenproblemen gebe es einen „fließenden Übergang“. Oft können konservative Behandlungsmethoden helfen, so Dr. Karsten Knizia. „Man kann an der Muskulatur und der Haltung arbeiten“, erklärt er. Im nächsten Schritt würde eine Schmerztherapie zum Einsatz kommen.

Wann eine Operation gut sein kann

Ab einem gewissen Punkt, bei Entzündungen, Verengungen oder Verletzungen könne eine Operation gut helfen. „Darum geht es auch: Wann kann man gut behandeln“, so der Experte für Wirbelsäulenorthopädie. Knizia wird auch anhand von Bildern und Darstellungen erklären, was bei einer Operation passiert und in welchen Fällen dieser Schritt notwendig ist.

Zudem geht es um die Symptome, an denen man Probleme an der Wirbelsäule erkennen kann und wann man einen Arzt aufsuchen sollte. Die verschiedenen Beschwerden – zum Beispiel Spinalkanalstenosen, Bandscheibenvorfälle oder Verkrümmungen – werden aufschlussreich vorgestellt. Seit fast vier Jahren ist Dr. Karsten Knizia Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie.

Infos und Anmeldung

An insgesamt acht Samstagen halten Gesundheitsexperten auf Einladung des MediVital, der DAK und der Heimatzeitung einstündige Vorträge über verschiedene Krankheitsbilder und beantworten Fragen zum Thema. Im Anschluss gibt es dann wie gewohnt einen Teller Erbsensuppe. Eine Anmeldung für diesen kostenlosen Vortrag ist per E-Mail-Adresse an redaktion@ikz-online.de möglich.

