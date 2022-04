Hemer: Wo Jugendliche über Geschlechtsidentität reden können

Hemer. Der Treffpunkt „Hier & Queer“ findet in den Räumen des JUZ statt – ein Schutzraum vor körperlichen und seelischen Angriffen.

Die Suche nach der eigenen Identität: Wer bin ich? Wo will ich hin? Mit wem will ich mein Leben verbringen? Fragen, die Jugendliche und junge Erwachsene seit Jahrhunderten beschäftigen. Der Unterschied: Noch nie waren die Antwortmöglichkeiten darauf so vielfältig wie heute, noch nie waren die Lebensentwürfe von jungen Menschen so bunt und verschieden.

Denn zwischen Homo- und Heterosexuell gibt es heute fast nichts, was es nicht gibt: Traditionelle sexuelle und geschlechtliche Identitäten lösen sich auf, setzen sich neu zusammen und zerfallen wieder. Dass das Fluch und Segen zugleich sein kann, weiß Björn Braun, stellvertretender Leiter des Jugendzentrums, der zusammen mit seinem Team das Projekt „Hier&Queer“ gegründet hat. Die Idee sei von den Jugendlichen selbst an ihn herangetragen worden, erzählt Björn Braun. „Viele Jugendliche beschäftigen sich mit Fragen der Geschlechteridentität und sind auf der Suche nach einem Platz, wo sie hingehören.“

Prominente Vorbilder, die sich keinem Geschlecht zuordnen

Die heutige Gesellschaft sei freier geworden, die Jugendlichen seien – auch über Ländergrenzen – besser vernetzt. Durch die sozialen Medien seien unterschiedliche Lebensentwürfe und Fragen der sexuellen Orientierung heute viel präsenter. Da gebe es zum Beispiel die Bilder von Promis, die sich keinem Geschlecht zuordnen ließen.

„Die Jugendlichen spiegeln sich darin und fragen sich: ,Bin ich auch so?‘, sagt Braun. Es gebe viel Gesprächsbedarf, aber auch eine große Gesprächsbereitschaft bei den Jugendlichen. Voraussetzung für diesen Austausch sei ein geschützter Ort, an dem die Besucher sich sicher fühlen und ausleben können. „Dazu gehört der Schutz vor körperlichen, wie auch vor seelischen Angriffen“, erzählt der stellvertretende Jugendamtsleiter, weshalb man den Ort und Zeit der neuen Gruppe auch nicht öffentlich kommuniziere.

Große Resonanz beim Angebot

„Es geht bei uns nicht darum, sich zu outen – jeder kann kommen und einfach nur zuhören“, so Braun. Der Austausch mit anderen könne helfen, den Leidensdruck zu lindern. Denn den gäbe es tatsächlich noch. Mobbing sei immer noch ein Thema – aber unterschwelliger als früher. „Die Gesellschaft gibt sich vielleicht offen, weil es auch ein Stück cool ist, im Inneren sieht es aber ganz anders aus.“

Das Angebot sei auf große Resonanz gestoßen – rund fünf bis sieben Personen kämen regelmäßig zu den Treffen. Das habe gezeigt, dass die Diskussion auch in den kleineren Städten angekommen sei. Björn Braun findet es wichtig, dass das Angebot für alle Besucher offen ist: „Auch wer einfach nur neue Leute kennen lernen will, kann gerne zu uns kommen und – mit ein paar Snacks – eine gute Zeit haben“, sagt er. Eingeladen seien alle Jugendliche und junge Erwachsene, die sich für das Themenfeld interessierten oder darin engagieren wollten.

Hinweis: Die Treffen finden immer nach Absprache in den Räumen des JUZ statt. Ein Kontakt kann über b.braun@hemer.de oder den Instagramkanal „juz_hemer“ erfolgen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer