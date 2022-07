Hemer: Woeste-Abiturientia von 1985 trifft sich wieder

Hemer. Auch Schuldirektor Dr. Jörg Trelenberg hat vor 36 Jahren sein Abitur am Woeste-Gymnasium absolviert.

1985 haben sie gemeinsam am Woeste-Gymnasium Abitur gemacht, bis heute treffen sie sich regelmäßig und feierten vor kurzem in Hemer ihr 35-jähriges Klassentreffen nach. Gekommen waren rund 50 ehemalige Schülerinnen und Schüler, die es inzwischen in die ganze Welt verschlagen hatte, wie Organisator Michael Jeschke erzählte, der selbst in Berlin lebt.

„Wir sind bei unseren Treffen in den letzten Jahren viel rumgekommen: 1995 waren wir in Paris, 2005 in Berlin, 2015 in Deilinghofen und jetzt – mit zweijähriger Corona-Verspätung – wieder in Hemer.“ Wie erklärt er es sich, dass der Zusammenhalt unter den rund 50 bis 60 ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die üblicherweise zu den Treffen kommen, so stark ist? „Wir waren damals eine eingeschworene Stufe. Das lag auch an unserem Stufenleiter Helmut Hahnemann, der auch heute wieder dabei ist“, so Jeschke.

Direktor führt durch die Schule

Für die Stufe sei es etwas ganz besonderes, von einem Schulleiter durch die Gebäude am Woeste-Gymnasium geführt zu werden, der einmal zusammen mit ihnen die Schulbank gedrückt habe – und verwies damit auf Schuldirektor Dr. Jörg Trelenberg. In der Schule habe sich vieles verändert, wie z.B. die Mensa, vieles sei aber noch genauso wie 1985.

