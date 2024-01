Nach dem gemeldeten Wohnungsbrand in Hemer-Becke sammelten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Parkplatz von Blumen Risse.

Feuerwehr Hemer: Wohnungsbrand vermutet – Feuerwehr-Einsatz in Becke

Becke Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr Hemer zu einem gemeldeten Wohnungsbrand am Asenberg ausgerückt. Am Ende gab es Entwarnung.

Angebranntes Essen hat in der Becke am Donnerstag zu einem Einsatz für die Feuerwehr Hemer geführt. Da zunächst von einem Wohnungsbrand in der Straße Unterm Asenberg ausgegangen worden war, rückten kurz nach 8 Uhr Einsatzkräfte der Wache, des Löschzugs Nord und die Tanklöschfahrzeuge der Löschzüge Mitte und Deilinghofen aus.

Auf dem Parkplatz von Blumen Risse wurde ein Bereitstellungsraum eingerichtet. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung kontrollierte und sich der anfängliche Brand-Verdacht nicht bestätigte, konnten die Rettungskräfte wieder abrücken.

