Energie Hemer: Zählerstände für Energie per Foto mitteilen

Hemer Die Stadtwerke Hemer ermitteln die Zählerstände für Energie und Wasser. Ganz bequem geht das auch per Foto. Wie genau das funktioniert.

Ab Montag, 27. November, beginnen die Stadtwerke Hemer mit der jährlichen Ablesung der Energie- und Wasserzähler. Als örtlicher Netzbetreiber und grundzuständiger Messstellenbetreiber für die Messung, haben die Stadtwerke die Aufgabe, alle Verbrauchsstellen in ihrem Versorgungsgebiet abzulesen. Diese Zuständigkeit gilt unabhängig davon, wer der Lieferant ist. Dazu werden bei etwa einem Drittel aller Verbraucher die Zählerstände vor Ort durch Mitarbeiter der Stadtwerke erfasst. Alle Ableser können sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausweisen.

Zählerdaten über Kundenportal mitteilen

Verbraucher, die nicht direkt von den Stadtwerken abgelesen werden, erhalten in der letzten Novemberwoche sogenannte Selbstablesekarten, die alle wichtige Informationen enthalten. Besonders unkompliziert ist die Übermittlung der Zählerdaten online über das Kundenportal der Stadtwerke Hemer (www.stadtwerke-hemer.de/de/Kundenportal/). Bei der Online-Zählerstandsübermittlung wird zusätzlich ein Foto benötigt.

„Einfach den Zählerstand mit dem Smartphone fotografieren und das Foto direkt mit über das Kundenportal hochladen“, erklärt Nadja Gerber von den Stadtwerken. Das gehe schnell und vermeide typische Ablesefehler, denn beim Ablesen des Strom- oder Gaszählers werde schnell mal ein Komma übersehen oder eine Zahl versehentlich vertauscht. „Ungewöhnlich hohe Zahlen durch ein vergessenes Komma fallen uns zwar meist auf. Sie müssen jedoch überprüft und in Absprache mit dem Kunden korrigiert werden. Die Online-Zählerstandsübermittlung mit Foto spart also allen Beteiligten Zeit und Rückfragen“, so Nadja Gerber weiter.

Frist bis zum Jahresende

Die Stadtwerke bitten darum, die Zählerstände bis zum 15. Dezember 2023 zu übermitteln, damit die Abrechnung rechtzeitig erstellt werden kann. Werden bis zum 2. Januar 2024 keine Werte übermittelt, werden die Verbrauchswerte vom System geschätzt. Die Jahresabrechnung erhalten die Verbraucher dann von ihrem jeweiligen Lieferanten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer