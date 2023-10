Hemer: Zahlreiche Haushalte stundenlang ohne Strom

Foto: Michael May / Archiv

In Hemer waren am Samstag zahlreiche Haushalte ohne Strom.

Hemer. Und plötzlich war es dunkel: Am Samstagabend waren zahlreiche Haushalte in Hemer ohne Strom. Die Ursachenforschung der Stadtwerke begann.

Mehrere Stunden hatten eine Vielzahl Hemeraner Haushalte am Samstag keinen Strom. Die ersten Meldungen gingen bei den Stadtwerken laut Geschäftsführerin Monika Otten gegen 21.30 Uhr ein. Sie sagt, es habe einen sogenannten Erdschluss – einen Kurzschluss unter der Erde – gegeben, der ein 10 KV-Kabel beschädigt habe. „Betroffen waren die Urbecker Straße, und das zog sich leider über die Beethovenstraße bis hoch nach Landhausen“, so die Stadtwerke-Chefin. Die Arbeiten dauerten bis Sonntagmorgen um 3 Uhr an, dann erst waren alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Am Sonntagmorgen haben einige Haushalte in Hemer gemeldet, ohne Wasser zu sein. Da mussten die Stadtwerke erneut dran und den Fehler beheben.

