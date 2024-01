Hemer: Zeugin nimmt Verfolgung auf, bis Polizei da ist

Hemer Eine Zeugin hat eine Unfallflucht in Hemer beobachtet und hat die flüchtende Autofahrerin verfolgt, bis die Polizei dazukam.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei von Freitagnachmittag. Eine 77-jährige Autofahrerin befuhr die Lohstraße in Fahrtrichtung Iserlohn. Dort kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand stehenden Anhänger und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Unfallverursacherin entfernte sich mit ihrem ebenfalls stark beschädigten Pkw von der Unfallstelle in Hemer. Eine Zeugin nahm daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei die Verfolgung auf. Aufgrund des erheblichen Sachschadens von insgesamt 7000 Euro wurde der Führerschein der Unfallverursacherin sichergestellt.

