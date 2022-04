Hemer: Zoll-Großeinsatz auf der Hallenbad-Baustelle

Am Dienstag haben zahlreiche Zoll-Beamte eine Kontrolle auf dem Gelände der Hallenbad-Baustelle in Hemer vorgenommen.

Hemer. Zoll-Einsatz auf der Hallenbad-Baustelle in Hemer: Zahlreiche Beamte haben am Dienstag eine Kontrolle durchgeführt. Das ist bisher bekannt.

Großangelegte Zollkontrolle am Dienstagmorgen in Hemer: Auf der Baustelle an der Bahnhofstraße, wo aktuell das neue Hallenbad entsteht, haben Beamte der Bundespolizei eine Kontrolle durchgeführt. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Bereits gegen 9 Uhr fielen den Hemeranerinnen und Hemeranern dem Vernehmen nach rund 30 bis 40 Zollbeamte auf dem Gelände der Baustelle auf. Neben diversen Zivilfahrzeugen waren auch Zoll-Busse vor Ort, mit Aufdruck „Stoppt Schwarzarbeit“ oder „Für mehr Arbeitsschutz“.

Zahlreiche Zoll-Beamte haben am Dienstag die Baustelle überprüft. Die Arbeiten am neuen Hallenbad liefen allerdings weiter. Foto: Carmen Ahlers / IKZ

Trotz der laufenden Kontrolle laufen die Arbeiten weiter. Zu beobachten war allerdings, dass die Beamten Unterlagen der Arbeiter mitnahmen. Bisher ist nicht bekannt, ob die Kontrolle einen konkreten Anlass hatte oder rein routinemäßig vorgenommen wurde.

