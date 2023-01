Hemer: Zu schnell an der Altenaer Straße – Fahrverbot

Unter anderem an der Altenaer Straße hat die Polizei jetzt die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden überwacht. Dabei war ein Fahrzeugführer so schnell, dass ihn jetzt ein Fahrverbot erwartet.

Hemer. An der Altenaer Straße in Hemer hat die Polizei jetzt die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. Einen erwartet jetzt ein Fahrverbot.

Gleich an zwei Stellen im Stadtgebiet von Hemer hat die Polizei am Donnerstag die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwacht. Dabei tappten insgesamt nur 13 Fahrzeugführer in die Radarfalle, dennoch muss ein Fahrverbot ausgesprochen werden.

Zwischen 13.55 und 15.35 Uhr sind an der Altenaer Straße 454 Fahrzeuge überprüft worden, 11 davon waren zu schnell unterwegs. Vier von ihnen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen, den an dieser Stelle schnellsten Verkehrsteilnehmer auch ein Fahrverbot. Er war statt der dort zulässigen 50 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 84 Stundenkilometern unterwegs.

Auch an der Straße Am Potthofe kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit. 55 Fahrzeuge wurden dort in der Zeit von 15.45 bis 17.15 Uhr kontrolliert, davon waren zwei zu schnell. Der höchste gemessene Wert in der Tempo-30-Zone lag bei 46 km/h.

