Symbolfoto von einem Polizeiauto am Dienstag, den 28. Dezember bei der Polizei Duisburg Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Polizei Hemer: Zwei Autos an der Beethovenstraße zerkratzt

Hemer. In Hemer sind der Polizei unweit der Innenstadt zwei zerkratzte Autos ins Auge gefallen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Zwei Autos sind am Montag an der Ecke Beethovenstraße/Jahnstraße in Hemer zerkratzt worden. Ein grauer VW Polo und ein ebenfalls grauer Kia Sportage wurden laut Polizei zwischen 17 und 17.40 Uhr beschädigt.

Als die Polizeibeamten den ersten zerkratzten Wagen begutachteten, entdeckten sie nur wenige Meter entfernt das zweite Auto mit ähnlichen Spuren. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

