Hemer: Zwei Jahre auf Bewährung für Pflegedienst-Chefin

Die Betreiber eines Pflegedienstes in Hemer sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden.

Hemer Ein Pflegedienst aus Hemer hatte nicht anerkannte Pflegehilfskräfte bei Intensiv- und Beatmungspatienten eingesetzt. Jetzt kam es zum Urteil.

Mit den erwarteten Bewährungsstrafen ist der Landgerichtsprozess gegen die beiden Betreiber eines Pflegedienstes aus Hemer zu Ende gegangen. Die 1. große Wirtschaftsstrafkammer verurteilte die Geschäftsführerin des Unternehmens wegen schweren, gewerbsmäßigen Betruges in 21 Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. Ihr Ehemann wurde zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Damit blieb das Gericht unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Das Gericht sah in der Geschäftsführerin die Hauptverantwortliche der betrügerischen Manipulationen, mit denen verschleiert wurde, dass in Deutschland noch nicht anerkannte Pflegehilfskräfte bei Intensiv- und Beatmungspatienten eingesetzt wurden. Sie habe die Idee gehabt, vorhandene Lücken im Personal „mithilfe osteuropäischer Pflegekräfte zu schließen“, erklärte der Vorsitzende Richter Andreas Behrens in seiner Urteilsbegründung.

Unmittelbare Täuschungen

Die Angeklagte habe die Arbeitsverträge geschlossen, den Kontakt zu Kunden und Krankenkassen hergestellt und Abrechnungen erstellt. Und sie sei diejenige gewesen, die die Kürzel zugelassener Pflegekräfte missbraucht habe, um die nicht regelkonform erbrachten Leistungen dennoch von den Krankenkassen bezahlt zu bekommen. Sie habe die unmittelbaren Täuschungshandlungen begangen.

Den Tatbeitrag ihres Mannes stufte das Gericht hingegen als „Beihilfe“ zum schweren gewerbsmäßigen Betrug ein. Sein Beitrag beschränkte sich als Pflegedienstleiter auf die Einteilung der Pflegekräfte, auf die Erstellung der Dienstpläne und die Überwachung der geleisteten Arbeit. Von den Manipulationen in den Dienstplänen habe er aber gewusst.

Standards nicht erfüllt

Auch das Gericht ging davon aus, dass er einen hohen persönlichen Einsatz gezeigt hatte, um die Versorgung der Patienten sicherzustellen. Beiden Angeklagten hielt die Kammer zugute, dass sie in ihren Geständnissen „negative Punkte nicht verschleiert und verharmlost“ hatten.

In einem Punkt wandte sich der Vorsitzende Richter allerdings sehr deutlich gegen eine Meinung, die im Laufe des Prozesses von verschiedenen Beteiligten vorgetragen worden war: Es sei nicht richtig, dass die Pflegeleistungen von „qualifiziertem“ Personal erbracht worden seien. Zur Erfüllung der Standards des deutschen Gesundheitssystems gehöre auch, dass die Pflegekräfte die deutsche Sprache hinreichend beherrschten. Daran habe es aber verschiedentlich gemangelt.

Teilweise 24-Stunden-Schichten für die Pflegekräfte

Als weiteres Problem nannte der Vorsitzende den Umstand, dass die Pflegekräfte teilweise 24-Stunden-Schichten machten. Es sei deshalb unvermeidlich gewesen, dass sie während ihrer langen Schichten auch mal schliefen. Auch das war nicht korrekt. Für die Angeklagten war die Beschäftigung von Pflegehilfskräften, die für qualifizierte Dienste eingesetzt wurden, ein wirtschaftlich lohnendes Geschäft.

Der Vorsitzende Richter machte auch deutlich, dass ohne den beträchtlichen Schadensersatz, den die Angeklagten bereits geleistet haben, eine vollstreckbare Haftstrafe gedroht hätte: „Das ist ganz haarscharf noch mal gutgegangen.“ Nach mehreren Nachberechnungen hatten die Richter den Gesamtschaden für die Krankenkassen auf rund 715.000 Euro beziffert. Davon wurde knapp die Hälfte bereits sichergestellt oder von den Angeklagten zurückgezahlt.

