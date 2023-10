Blaulicht Hemer: Zwei Unfallfluchten am Wochenende

Hemer. Unter anderem beschädigte ein Unfallfahrer an der Urbecker Straße das Heck eines Fahrzeugs und verursachte einen Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Zwei Unfallfluchten und zwei weitere Unfälle meldet die Polizei im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntagmorgen. Ein Transporter hat am Freitag um 12.52 Uhr den linken Außenspiegel eines weiteren an der Dorfstraße abgestellten Transporters gestreift und damit beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete darauf vom Unfallort. Mit der Hilfe von Zeugenaussagen konnte die Polizei das unfallverursachende Fahrzeug ermitteln.

Zwischen Freitag um 23 Uhr und Samstag um 9.45 Uhr wurde ein Auto an der Urbecker Straße beschädigt. Der Wagen war auf Höhe der Hausnummer 88 und in Richtung Schützenstraße abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte das Heck des Fahrzeugs und verursachte somit einen Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise über 02372/90990. Des Weiteren ereigneten sich im Stadtgebiet von Hemer zwei weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt laut Polizei rund 4500 Euro.

