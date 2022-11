Hemeraner (21) bedroht Passanten und beleidigt die Polizei

Hemer. Ein Hemeraner bedrohte jetzt mehrere junge Männer auf einem Tankstellengelände. Als die Polizei ihn konfrontiert, beleidigt er die Beamten.

Ein Hemeraner hat in der Nacht zum Sonntag an der Märkischen Straße in Hemer randaliert. Als die hinzugerufene Polizei den Mann konfrontierte, bedrohte und beleidigte er die Beamten.

Laut Polizeibericht bedrohte der 21-Jährige am Sonntag gegen 0.30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Märkischen Straße andere junge Männer. Als sie sich in ihren Wagen zurückzogen, schlug er gegen ihren Wagen.

+++ Lesen Sie auch: 100 Freiwillige im Einsatz für die Natur +++

Die jungen Männer holten die Polizei dazu, die den Aggressor konfrontierte. Auch die Polizeibeamten bekamen daraufhin einen Schwall von Beleidigungen ab. Die Polizei erteilte dem Hemeraner einen Platzverweis, dem der Mann folgte. Sie ermittelt jetzt wegen Bedrohungen und Beleidigung gegen den 21-Jährigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer