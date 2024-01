Hemeraner (23) von zwei Männern durch Scheibe gestoßen

Hemer Bei einem Streit mit zwei Männern wurde ein 23-Jähriger durch die Fensterscheibe eines leerstehenden Bürogebäudes gestoßen und dabei verletzt.

Ein 23-jähriger Hemeraner geriet in der Nacht von Freitag, 12. Januar, auf Samstag, 13. Januar, gegen 0.10 Uhr, mit einem 25-jährigen und einem 49-jährigen Hemeraner am Hademareplatz in Streit. Der 23-Jährige wurde durch die Männer im Verlauf der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung durch eine Scheibe eines leerstehenden Bürogebäudes gestoßen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Auch der 25-jährige Kontrahent erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Krankenwagen kam der 25-Jährige in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige lehnte eine weitere Behandlung ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die zerstörte Scheibe musste notgesichert werden.

