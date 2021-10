Hemeraner Aktion erfüllt benachteiligten Kindern Wünsche

Hemer. Lions-Club und Wirtschaftsinitiative organisieren „Strahlende Kinderaugen“. Wunschbäume sollen ab dem 5. November stehen.

Mit der Aktion „Strahlende Kinderaugen“ sorgen die Organisatoren und teilnehmenden Geschäfte Jahr für Jahr dafür, dass Wünsche von benachteiligten Kindern erfüllt werden können. Ab Freitag, 5. November, sollen die Geschenkbäume mit den Wunschzetteln in den Geschäften stehen. Rund 350 Kindern erhalten durch die Aktion der Wirtschaftsinitiative und dem Lions-Club kleine Geschenke zu Weihnachten.

Um die Geschenke an finanziell wie körperlich benachteiligte Kinder sowie Waisen und Halbwaisen zu überbringen, arbeiten Lions-Club und Wirtschaftsinitiative mit unterschiedlichen Organisationen zusammen. Felsenmeerschule, die Agentur für Arbeit Iserlohn, die Evangelische Jugendhilfe Menden und die Flüchtlingshilfe sind mit im Boot und sorgen für die Verteilung und Auswahl der Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. „In unserer Gesellschaft gibt es zahlreiche Kinder die auf Grund von schwierigen gesundheitlichen, sozialen oder finanziellen Rahmenbedingungen nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, so die gemeinsame Mitteilung der Organisatoren. Ein individueller Wunsch in Höhe von bis zu 15 Euro soll durch die Aktion erfüllt werden. Dabei hoffen WI und Lions-Club auf die Großzügigkeit der Hemeraner Bürger. Jeder, der zu „strahlenden Kinderaugen“ bei einem benachteiligten Kind beitragen möchte, kann sich an einem der Wunschbäume einen Wunschzettel aussuchen, um den entsprechenden Wunsch in Form eines Geschenkes zu erfüllen.

Die Aktion geht bis Ende November. Mitte Dezember werden die Geschenke verteilt. Wenn sich nicht genügend Spender für die Geschenke finden, übernehmen Lions-Club und Wirtschaftsinitiative den Restbetrag.

Folgende Geschäfte nehmen an der Aktion teil: Café Poggel, Candy Moden, Radio Hennecke, Garten- und Landschaftsbau Immergrün, Blumenkorb, Buchladen am neuen Markt, Optik Wieners, Möbelhaus und Küchenstudio Wiesemann & Sohn, Provinzial Geschäftsstelle Hennemann, Ebberg Elektrotechnik und die IKZ/WR-Geschäftsstelle Hemer.

