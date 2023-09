Hemeraner Arzt macht auf Weltkopfschmerztag aufmerksam

Hemer. Der 5. September ist Weltkopfschmerztag. Dr. Pieter Roelvink von der Stadtklinik Hemer klärt über Kopfschmerzen auf.

Zum Weltkopfschmerztag am 5. September möchte Dr. Pieter Roelvink, Sektionsleiter der Neurologie der DGD Stadtklinik, das Thema Kopfschmerzen in den Fokus rücken und über verschiedene Arten von Kopfschmerzen und ihre Ursachen aufklären sowie auf Möglichkeiten zur Vorbeugung und Linderung hinweisen. „Kopfschmerzen sind ein weit verbreitetes Leiden und eine der häufigsten Beschwerden, die Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Hintergrunds betreffen“, weiß der Neurologe Dr. Roelvink.

Welche Kopfschmerzen kommen am häufigsten vor?

So gibt es etwa 250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen, wobei Spannungskopfschmerzen mit etwa 90 Prozent die häufigsten sind. Meist spielen sich Kopfschmerzen im Verborgenen ab und können durch verschiedene Faktoren wie Stress, Wetterumschwünge, Hormonschwankungen, Haltungsfehler oder einseitige Belastungen ausgelöst und verschlimmert werden. Auch Bluthochdruck, Nervenreizungen, Muskelverspannungen oder Medikamentennebenwirkungen können Kopfschmerzen verursachen. Laut Arzt variieren die Symptome, aber Spannungskopfschmerzen würden oft als dumpf und drückend beschrieben und können mit erhöhter Lärm- und Lichtempfindlichkeit einhergehen.

Bei Dauerkopfschmerz einen Arzt aufsuchen

„Es ist wichtig zu wissen, dass Kopfschmerzen in den meisten Fällen harmlos sind und oft mit Schmerzmitteln oder Hausmitteln behandelt werden können“, so Dr. Roelvink. Aber was hilft gegen Kopfschmerzen? „Um die Art der Kopfschmerzen festzustellen, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen und möglicherweise ein Kopfschmerz-Tagebuch zu führen, in dem die Schmerzen dokumentiert werden. Dies kann bei der Diagnose und der Identifizierung von Auslösern helfen“, rät Dr. Roelvink.

Auswirkung auf den Lebensstil

Die Behandlung von Kopfschmerzen beschreibt der erfahrene Neurologe als individuell und mit möglichen Auswirkungen auf den Lebensstil. So könnten weniger Fernsehen, eine gute Sitzposition am Schreibtisch oder ein gesundes Raumklimas ebenso hilfreich sein, wie Bewegung, Muskelentspannung oder eine Ernährungsumstellung. Insbesondere die Reduzierung von Histaminen und Kohlenhydraten könne Symptome bei chronischen Kopfschmerzen und Migräne lindern, so Dr. Roelvink.

Vielen Betroffenen wird hochwirksame Therapie vorenthalten

„Bei schweren oder wiederkehrenden Schmerzen sollte eine ärztliche Untersuchung erfolgen. Bei schwereren Formen des Kopfschmerzes wie Migräne oder Cluster-Kopfschmerzen könnte eine spezialisierte Therapie erforderlich sein“, betont Dr. Roelvink. „Bemerkenswert ist allerdings, dass in Deutschland weniger als 10 Prozent aller Patientinnen und Patienten mit Migräne einmal pro Jahr ein Rezept über ein sogenanntes Triptan erhalten. Dies kann in der Praxis nur bedeuten, dass offenbar vielen Betroffenen eine hochwirksame und inzwischen auch ökonomisch vertretbare Therapie vorenthalten wird“, schildert der Mediziner.

