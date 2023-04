Die Band "Caught in the Mirror" mit Niklas Peterburs (v.li.), Fabian Stoßberg, Giulian Cirillo, Dario Peter und Nils Beste.

Musik Hemeraner Band „Caught in the Mirror“ ist eine Runde weiter

Die Band aus Hemer ist unter den Top 5 beim Warsteiner Bandcontest. Eine Fachjury entscheidet am 2. Mai.

Die Hemeraner Band „Caught in the Mirror“ ist beim Warsteiner Bandcontest unter den Top 5. Das hat ein Voting entschieden. Sichern können sie sich die Auftritte auf den Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ mit ihrer Performance am Dienstag, 2. Mai, in Berlin. Dort bestimmt eine Fachjury die beste Band. Diese besteht unter anderem aus Warsteiner-Vertretern, Pop-Phänomen MC Fitti, Marc Seemann vom „Rock am Ring“- und „Rock im Park“-Festivalorganisator DreamHaus sowie Eric Landmann, dem Entdecker sowie langjährigen Manager der Beatsteaks

