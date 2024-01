Hemeraner bei tödlichem Verkehrsunfall schwer verletzt

Rüthen/Hemer Bei einem Verkehrsunfall in Rüthen ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 19-Jähriger aus Hemer saß mit im Auto und wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Rüthen im Landkreis Soest ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Der junge Mann aus Welver befand sich am Montagabend mit einer 18-Jährigen aus Soest und einem 19-Jährigen aus Hemer in einem Auto in Richtung Rüthen-Drewer, als dieses von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige aus Welver starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen, seine beiden Begleiter wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war am frühen Dienstagmorgen noch nicht klar, auch nicht, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt fuhr.

