Kriminalität Hemeraner beim Einkauf in Menden bestohlen

Hemer/Menden. Der 77-jähriger Mann aus Hemer hatte zuvor zwei Männern helfen wollen. Das wurde ihm wohl zum Verhängnis.

Ein 77-jähriger Mann aus Hemer ist am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter Zum Eisenwerk in Menden bestohlen worden. Zwischen den Regalen begegneten ihm zwei Männer, denen er half, einen heruntergefallenen Karton zurückzustellen.

Der Senior vermutet, dass ihm währenddessen die Geldbörse gestohlen wurde. Die Börse wurde später auf dem Parkplatz wiedergefunden – allerdings ohne Geld und Bankkarte. Die Polizei veranlasste eine Sperrung.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Deshalb sollten Kunden dort besonders gut auf ihre Wertsachen aufpassen.

Den Geldbeutel zum Beispiel mit oder ohne Tasche in den Einkaufswagen zu legen, ist die schlechteste Idee. Stattdessen sollte sie möglichst dicht am Körper, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln, verstaut werden.

