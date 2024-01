Hemeraner beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“?

Hemer/Kreis Nach drei Jahren Pause findet wieder der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ statt. Noch können sich Ortsteile bewerben.

Elf Dörfer und Ortsteile im Märkischen Kreis hatten sich 2021 für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ herausgeputzt. Jetzt gibt es eine neue Chance für den Gewinn. Anmeldungen für den Wettbewerb 2024 sind bis zum 14. April möglich.

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet alle drei Jahre statt und steht für die Verbesserung von Zukunftsperspektiven in Dörfern, die Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und die Stärkung der regionalen Identität. Die ersten Interessenbekundungen liegen bereits vor. Mellen und Rönsahl beschäftigen sich zumindest mit einer erneuten Teilnahme.

Für Balve-Mellen hat der Wettbewerb eine sehr lange Tradition – beginnend mit dem Sieg auf Kreisebene bei der Premiere im Jahr 1976. Auch Kierspe-Rönsahl könnte an frühere Erfolge anknüpfen. Nach acht Gold- und einer Bronzemedaille im Kreiswettbewerb sowie zwei Silber- und vier Bronzemedaillen im Landeswettbewerb könnte die Dorfgemeinschaft bereits zum zehnten Mal antreten. Als größter Erfolg gilt der Sieg im Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ im Jahr 1991 und die damit verbundene Auszeichnung als Golddorf.

Frönsberg und Ihmert erreichten Rang 2

2021 nahmen aus Hemer die Ortsteile Frönsberg und Ihmert teil. Beide erreichten in ihren Kategorien zweite Plätze. Der Kreiswettbewerb motiviert, Perspektiven und Initiativen für Dorf und Region eigenverantwortlich zu entwickeln und nachhaltig umzusetzen. In drei nach Einwohnerzahlen gestaffelten Kategorien treten die Ortsteile und Siedlergemeinschaften an. Neben einer Urkunde gibt es auch Geldpreise zu gewinnen. Das Siegerdorf nimmt am Landeswettbewerb 2025 teil. Die Anmeldefrist für den Kreiswettbewerb endet am 14. April.

Ortsteile bis zu 3000 Einwohner als Teilnehmer

Angesprochen sind Ortsteile und Siedlergemeinschaften mit überwiegend dörflichem Charakter und maximal 3.000 Einwohnern. Mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb haben sie die Chance, mit individuellen Ideen neue Impulse zu setzen und so die Zukunftsperspektiven ihres Ortsteils zu verbessern und die Lebensqualität vor Ort zu steigern. Interessierte erhalten in einer Info-Veranstaltung wichtige Tipps und Hinweise zum Dorfwettbewerb. Sie findet am 27. Januar um 14 Uhr in digitaler Form statt. Die Zugangsdaten sind bei Isabelle Schöneborn und Holger Schroer vom Fachdienst Kultur und Tourismus (Telefon 02352-966 7060/-7061 oder per Mail: i.schoeneborn@maerkischer-kreis.de / h.schroer@maerkischer-kreis.de ) erhältlich.

Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie das Anmeldeformular sind auf der Not-Homepage des Kreises unter https://maerkischer-kreis.org/unser-dorf-hat-zukunft/ zu finden.

