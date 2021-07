Hemeraner Bürger spenden 64.000 Euro

Auch die Hauptstraße wurde am 14. Juli überflutet. Die Stiftung „Wenn’s im Leben brennt“ will den Betroffenen helfen.

Hemer. Stiftung „Wenn’s im Leben brennt“ zahlt ab sofort bis zu 2000 Euro Hochwasser-Nothilfe aus.

Die vom Hochwasser betroffenen Hemeraner erhalten nicht nur durch die Soforthilfe NRW Unterstützung, sondern auch durch die Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“. Auf 64.000 Euro ist der Spendenkontostand durch 352 Einzelspenden angewachsen, wovon die ersten 8000 Euro an unverschuldet in Not geratene Hemeraner bereits ausgezahlt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung.

Die Hemeraner Nothelfer betonen, dass sich vom Hochwasser betroffene Mitbürger schnellstmöglich mit ihren Anträgen melden sollen, um schnelle finanzielle Hilfen in Höhe von bis zu 2000 Euro für die Beseitigung der Schäden und Anschaffungen von Lebensmitteln, Kleidung oder Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs zu erhalten.

Antragsformular auf der Stiftungshomepage

Das gelte auch für Haushalte, die bereits die „Soforthilfen NRW“ beantragt bzw. in Anspruch genommen hätten. Dafür steht ab sofort ein Antragsformular auf der Stiftungshomepage www.wib-hemer.de bereit. Daniel Braun, Vorsitzender der Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“, hat bereits Kontakt zu den ersten Betroffenen aufgenommen: „Die Schäden sind enorm, da werden die Landeshilfen bei weitem nicht ausreichen.“ Deshalb sei es für die Bürgerstiftung völlig klar, dass die Antragsteller der „Soforthilfen NRW“ bei den Unterstützungsleistungen in Hemer nicht ausgeklammert würden und ebenso finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 2000 Euro erhalten könnten.

Auf der Homepage steht ein entsprechendes Antragsformular bereit, das zunächst bis Sonntag, 8. August, ausgefüllt und unterschrieben an die Stiftung gesendet werden kann. Der Antrag sollte mit entsprechenden Fotos der Schäden bestenfalls per E-Mail an vorstand@wib-hemer.de gesendet werden. Alternativ ist auch der Postweg möglich: Bürgerstiftung Hemer „Wenn’s im Leben brennt“, Postfach 1115, 58671 Hemer. Rückfragen beantwortet der Vorstand der Bürgerstiftung unter Tel. 01590/6185872.

Die Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“, der Rotary Club Hemer, der Lions Club Hemer und die Katholische Kirchengemeinde St. Vitus Hemer unterstützen mit der Spendenaktion Hemeraner Bürger, die durch das Hochwasser in Hemer am 14.und 15. Juli 2021 Schäden erlitten haben. Der gemeinsame Dank gilt ausdrücklich den bislang 352 Einzelspendern, die den Spendentopf auf aktuell über 64.000 Euro haben anwachsen lassen.

Spendenkonto kann weiter genutzt werden

Wer in Not geratene Mitbürger mit einer Spende weiterhin unterstützen möchten, kann dafür das Spendenkonto von „Wenn’s im Leben brennt“ nutzen. Die IBAN des Stiftungskontos lautet DE97 4455 1210 0000 0200 08 (Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden). Es wird darum gebeten, das Stichwort „Bürgernothilfe“ in den Verwendungszweck einzutragen. Auch ein PayPal-Spendenpool wurde eröffnet. Hier können Spenden an die Mailadresse vorstand@wib-hemer.de gerichtet werden. Bei Einzelspenden bis 200 Euro reicht der Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt bzw. für die Steuererklärung. Für Großspenden stellt die Bürgerstiftung kurzfristig entsprechende Spendenbescheinigungen aus, wenn eine Adresse für die Zusendung der Spendenbescheinigung angegeben wird.

