Hemeraner Eltern sorgen sich um Defizite bei Schulanfängern

Hemer. Vielen Eltern macht die Schuleingangsuntersuchung Sorgen. Der Elternbeirat hat Probleme digital diskutiert.

Motorische und sprachliche Defizite durch die Corona-Pandemie befürchten viele Eltern von Vorschulkindern. Erste Untersuchungen der Schulanfänger bestätigen dies offenbar. So bereitet der Wechsel von der Kindertagesstätte in die Grundschule vielen Eltern Sorgen. Die Mitglieder des Jugendamtselternbeirats (JAEB) Hemer haben sich in einer Videokonferenz gemeinsam mit Isabell Ambrosius, Schulärztin im Kinder und Jugendärztlichen Dienst, mit dem Thema „Schulanfang 2021“ beschäftigt.

Viele Eltern von Vorschulkindern wenden sich momentan an die Elternvertreter der Hemeraner Kindertagesstäten, einige rufen auch direkt bei Isabell Ambrosius an, berichtet der Jugendamtselternbeirat. „Die Frage, die fast alle Eltern in diesem zweiten Pandemie-Jahr beschäftigt, ist, ob die Schuleingangsuntersuchungen der Vorschulkinder überhaupt stattfinden können“, eröffnete Jana Schäfer, Vorsitzende des Jugendamtselternbeirates (JAEB), die Diskussionsrunde. Das kann Isabell Ambrosius zusagen. „Wir versuchen, alle Kinder bis in die Sommerferien hinein einzuladen“, wird sie in dem Bericht des Beirates zitiert.

Seit letztem Herbst liefen die Schuleingangsuntersuchungen schon, aufgrund der Pandemie und dem damit verbundenen Personalmangel in den Gesundheitsämtern sowie erhöhter Hygienestandards zwischen den einzelnen Terminen, seien leider noch nicht alle Kinder an der Reihe gewesen. Knapp über die Hälfte der diesjährigen Schulanfänger aus Hemer, Balve, Altena und Neuenrade habe sie bereits gesehen. Die Ergebnisse der Untersuchungen bislang bestätigten, was Elternvertreter in NRW schon lange befürchten: „Wir sehen, dass die Kinder in diesem Jahr zum Teil große Defizite haben, dies umfasst nahezu alle untersuchten Bereiche: Grob- und Feinmotorik, die Sprachentwicklung sowie kognitive Fähigkeiten“, erläuterte die erfahrene Ärztin im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst laut Pressemitteilung des Elternbeirates und ergänzte: „So viele Kinder, wie wir dieses Jahr zurückstellen müssen, hatten wir in den letzten Jahren nicht“.

Seit über einem Jahr seien viele Kinder nur unregelmäßig im Kindergarten, so die Elternvertreter. Notbetreuung, eingeschränkter Pandemiebetrieb oder Quarantäneverordnungen führten dazu, dass viele Eltern ihre Kinder über Wochen zuhause betreuen mussten. Auch die Vorschularbeit im Kindergarten sei aufgrund strenger Hygienevorgaben mitunter zu kurz gekommen, und in der Freizeit fänden Sport- oder Schwimmkurse seit Monaten nicht statt. „Diese Entwicklung war ja abzusehen, besonders Kinder mit Migrationshintergrund, die kein bis wenig deutsch in den Familien sprechen, werden diese sprachlichen Defizite bis zum Sommer kaum aufholen können“, zeigt sich auch Askin Günal besorgt.

LÜK-Kasten als spielerischeLernhilfe empfohlen

Bei Entwicklungsrückständen biete sich eine gezielte Unterstützung durch Frühförderung an, so Isabell Ambrosius. Um Vorschulkinder auch zuhause gut auf die Schule vorzubereiten, empfiehlt sie für den kognitiven Bereich beispielsweise einen LÜK-Kasten, eine spielerische Lernhilfe, die sich insbesondere dadurch auszeichne, dass Kinder ihre Antworten selbst überprüfen können. „Die LÜK-Kästen und -Übungshefte können auch in der Hemeraner Bücherei ausgeliehen werden“, ergänzt Daniela Voßloh, die diese Lernhilfe bereits nutzt. Ihre Tochter war seit Dezember nicht mehr im Kindergarten und soll im August eingeschult werden.

Kindgerechten Teststrategieund schnelles Impfen

Im Hinblick auf die Entwicklung in den nächsten Monaten fordert Susanne Ebeling-Kranefuß, stellvertretende Vorsitzende des JAEB: „Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen und versuchen, das Infektionsgeschehen in den KiTas auf ein Minimum zu reduzieren, damit alle Kinder schnellstmöglich wieder in die Betreuung zurückkehren können.“ Dazu gehöre auch das zügige Impfen von Eltern, solange Impfstoffe für Kinder nicht zugelassen seien. Positiv bewerten die Elternvertreter, dass die meisten Erzieher mittlerweile mindestens ein Mal geimpft sind.

Jetzt fehle noch eine flächendeckende, kindgerechte Teststrategie in den KiTas, beispielsweise durch so genannte Lolli-PCR-Tests, wie sie bereits in anderen Kommunen erfolgreich angewendet würden. „Wir müssen hier dringend einen Strategiewechsel erreichen, weg von der Notbetreuung, die vielen Kindern den Zugang zu erforderlicher frühkindlicher Bildung noch immer verwehrt, hin zu einem Konzept, in welchem alle Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert werden können“, appelliert Jana Schäfer an die Verantwortlichen.

Für weitere Auskünfte zum Thema Schulfähigkeit ist Isabell Ambrosius telefonisch unter 02351/966-5154 erreichbar. Der Jugendamtselternbeirat weist auch darauf hin, dass auch die hiesigen Kinderärzte bei Entwicklungsfragen gerne zur Verfügung stehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer