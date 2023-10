Blaulicht Hemeraner Fahranfänger verunglückt in Altena

Hemer/Altena. Weil er laut Polizei zu schnell war, ist ein junger Mann aus Hemer mit seinem Audi auf dem Dach gelandet.

Ein junger Mann aus Hemer ist in der Nacht zu Donnerstag in Altena bei einen Alleinunfall leicht verletzt worden: Er ist mit seinem Auto auf dem Dach gelandet.

Der 18-Jährige – laut Polizei ein Fahranfänger – war gegen 21.55 Uhr mit einem schwarzen Audi A 3 in der Nette auf der Westiger Straße in Richtung Evingsen/Ihmert unterwegs, als er in Höhe Steinwinkel vor einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach links von der Straße abkam und auf eine Böschung geriet; dadurch kippte der Audi schließlich aufs Dach.

Der junge Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon; der Rettungsdienst war demnach nicht im Einsatz.

Die Polizei geht als Unfallursache davon aus, dass der Hemeraner auf der regennassen Straße zu schnell unterwegs war.

Kurios: Als der Unfall bereits durch die Polizei aufgenommen war, alarmierte gegen 23 Uhr ein Fahrer, der an der Unfallstelle vorbeifuhr und den auf dem Dach liegenden Audi sah, die Feuerwehr. Daraufhin rückte die Feuerwache in Altena mit dem Rüstwagen und dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug aus – um am Unfallort festzustellen, dass die Betroffenen nur noch auf den Abschleppdienst warteten und es nichts mehr zu tun gab.

