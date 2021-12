Hemeraner Firma unterstützt ambulanten Kinderhospizdienst

Torsten Alberts, Geschäftsführer von IS Leuchten, überreicht den symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro an Bettina Wichmann vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Johanniter.

Hemer. Das Unternehmen IS Leuchten hat 1500 Euro an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst gespendet.

„Spenden wie diese sind total wichtig“, sagt Bettina Wichmann vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Johanniter, am Dienstagmorgen im Hemeraner Unternehmen IS Leuchten. Ihr gegenüber sitzt Geschäftsführer Torsten Alberts, der ihr soeben einen symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro überreicht hat. In seiner Firma ist es zur schönen Tradition in der Vorweihnachtszeit geworden, etwas Gutes zu tun.

Unterstützung für die, die es brauchen können

So gibt es keine großen Geschenke mehr für die Geschäftspartner, sondern Unterstützung von Organisationen, die es für ihre Arbeit wirklich brauchen können. Waren es in den vergangenen Jahren die „Flaschenkinder“ oder die „Kinderlobby“, denen finanziell unter die Arme gegriffen wurden, ist es dieses Jahr der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Kleine Raupe“ aus Iserlohn, der sich über den warmen Geldregen freuen darf. Der ambulante Dienst macht sich für Familien stark, die schwerstkranke Kinder oder Jugendliche haben, die einen hohen Pflegeaufwand beanspruchen und deren Lebenszeit krankheitsbedingt begrenzt ist. Hier erfolgt durch Ehrenamtliche Unterstützung und Betreuung in der häuslichen Umgebung. „In der Pandemie ist das natürlich auch alles schwieriger geworden“, erläutert Bettina Wichmann und erzählt, dass die Johanniter für die Ehrenamtlichen und die Patienten einfache Laptops anschaffen möchte, damit sich die Ehrenamtlichen und die Kinder und Jugendlichen sehen können. Aktuell betreuen die Johanniter 16 Kinder und Jugendliche im Märkischen Kreis. „Man darf aber auch die Geschwisterkinder nicht vergessen, denn die müssen immer zurückstecken“, so Bettina Wichmann. Auch an sie wird gedacht und mit ihnen Zeit verbracht. Torsten Alberts freut sich, dass das Geld so sinnvoll genutzt wird.

