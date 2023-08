Hemeraner Grundschulen: Kennenlerntage für Eltern

Hemer. Auch in diesem Schuljahr bieten die Grundschulen der Stadt Hemer für interessierte Kinder und Eltern Kennenlerntage an.

Nach der Einschulung ist vor der Einschulung: Auch in diesem Schuljahr bieten die Grundschulen der Stadt Hemer für interessierte Kinder und Eltern Schulkennenlerntage und Informationen über die jeweilige Homepage an. In der Zeit vom 8. bis 22. September haben die Eltern der Schulanfänger gemeinsam mit ihren Kindern die Möglichkeit, die Schulen zu besichtigen. In Kleingruppen erhalten interessierte Eltern Informationen zum Schulalltag, zum Schulleben, zur Betreuung und zur OGS. Darüber hinaus bereiten die Grundschulen Informationen auf, die online über die jeweilige Homepage abgerufen werden können.

Hier kommen die Termine für die verschiedenen Grundschulen:

Diesterwegschule (www.diesterwegschule-hemer.de): Freitag, 8. September, 14 bis 16.30 Uhr, Anmeldeschluss für die Schulführungen mit anschließenden Elterninformationen: 6. September. Die letzte Führung startet um 15.30 Uhr. Für Kurzentschlossene stehen noch Restplätze zur Verfügung, Telefon: 02372/3423, E-Mail: diesterwegschule-hemer@t-online.de.

Deilinghofer Schule (www.grundschule-deilinghofen.de): Freitag, 15. September, 15 bis 17 Uhr, Anmeldeschluss für den Kennenlerntag: 8. September, E-Mail: sekretariat@gsdeilinghofen.nrw.schule.

Freiherr-vom-Stein-Schule in Sundwig (www.freiherr-vom-stein-hemer.de): Freitag, 15. September, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Anmeldeschluss: 13. September, Telefon 02372/927070 E-Mail: schulleitung@fvs.nrw.schule.

Anmeldungen und Kontaktinformationen

Oesetalschule (www.oesetalschule-hemer.de): Freitag,15. September, 15.15 bis 18 Uhr. Anmeldeschluss: 13. September, Telefon: 02372/10970, E-Mail: oesetalschule@t-online.de.

Woesteschule (www.woesteschule-hemer.de): Samstag, 16. September, 9 bis 12.30 Uhr, Anmeldeschluss: 14. September, Telefon: 02372/17937. E-Mail: sekretariat@woesteschule.nrw.schule.

Wulfertschule (www.wulfertschule-hemer.de): Samstag, 16. September, 9.30 bis 12.30 Uhr.

Ihmerter Schule (www.ihmerterschule.de): Dienstag, 19. September, 14.30 bis 16 Uhr, Anmeldeschluss: 15. September, Telefon: 02372/984711, E-Mail: sekretariat@ihmerterschule.nrw.schule.

Brabeckschule (www.ggbrabeck-hemer.de): Freitag, 22. September: 14.30 Uhr bis 17 Uhr, Anmeldeschluss: 15. September: 02372/4434., E-Mail: schulleitung@brabeckschule.nrw.schule.

