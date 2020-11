Hemeraner haben rund 22.400 Euro für den Konsum

Hemer. Das durchschnittliche Jahreseinkommen ist ein Indikator für die Kaufkraft vor Ort. Im Jahr 2018 verfügte jeder Einwohner in Nordrhein-Westfalen rein rechnerisch über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 22.294 Euro. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 747 Euro oder 3,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Hemer liegt mit 22.400 Euro im Landesdurchschnitt, aber deutlich unter den Nachbarstädten Iserlohn und Menden. Um 3,9 Prozent ist das Einkommen der privaten Haushalte in Hemer im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Mit 39.443 Euro wies Attendorn im Kreis Olpe das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner aller 396 Städte und Gemeinden in NRW auf. Am unteren Ende der Skala rangierten Gelsenkirchen (16 450 Euro) und Kranenburg im Kreis Kleve (16 350 Euro). Insgesamt belief sich das verfügbare Einkommen im Jahr 2018 in Nordrhein-Westfalen auf rund 399,6 Milliarden Euro. Von allen Städten und Gemeinden des Landes wiesen Köln (24,3 Milliarden Euro) und Düsseldor f(16,1 Milliarden Euro) die höchsten Einkommenssummen auf.

Die höchsten Zuwächse beim verfügbaren Einkommen im Vergleich zum Jahr 2017 ermittelten die Statistiker für Schalksmühle (plus 5,1 Prozent) und Attendorn im Kreis Olpe (plus 5,0 Prozent). Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme (Arbeitnehmerentgelt und Einkommen aus selbstständiger Arbeit und Vermögen), die den Haushalten abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich Sozialleistungen zur Verfügung steht.