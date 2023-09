Hemeraner Herbsttage: Lions Club verkauft Kalender

Andreas Bisigo (v. li.), Hans Höppe und Bernd Dämmer haben den Lions Kalender in der Druckerei Dämmer vorgestellt.

Hemer. Viele warten schon darauf, und jetzt ist er da: Der Lions-Adventskalender für den guten Zweck wird auf den Hemerraner Herbsttagen verkauft.

Der Jübergturm im weißen Schneegestöber ist das Motiv des neuen Lions-Adventskalenders. Die neunte Auflage umfasst 2500 Exemplare, der Einzelpreis beträgt 5 Euro. Insgesamt werden Gewinne im Wert von mehr als 9000 Euro ausgespielt, wie die Organisatoren ankündigen. Pünktlich zu den Herbsttagen geht der Verkauf los.

In welchen guten Zweck der Erlös fließt

Der Lions-Club Hemer hat am Dienstag den neuen Lions-Adventskalender in den Geschäftsräumen der Druckerei Carl Dämmer vorgestellt. Die Erlöse aus dem Kalenderverkauf werden insbesondere wieder zur Förderung örtlicher Jugendprogramme wie Klasse 2000/Lions-Quest sowie zur Unterstützung lokaler Hilfsprojekte und /-organisationen eingesetzt.

Der Kalender ist zu den Hemeraner Herbsttagen am Samstag und Sonntag am Stand der Lions erhältlich. Der Lions-Club lädt alle Interessierten zum Verweilen am Verkaufsstand ein und freut sich auf einen regen Austausch.

18 Verkaufsstellen ab Mitte Oktober

Ab Mitte Oktober wird der Adventskalender auch wieder in insgesamt 18 Verkaufsstellen des Hemeraner Einzelhandels – verteilt über das gesamte Stadtgebiet – erhältlich sein. Der Lions-Club wünscht allen Kalenderkäufern viel Glück und bedankt sich schon mal bei allen Mitwirkenden, den Sponsoren und Käufern.

