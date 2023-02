Hemeraner Herbsttage werden 2023 vorgezogen

Hemer. Die Hemeraner Herbsttage finden dieses Jahr vom 22. bis 24. September statt. Warum das so ist.

Sie finden seit mehr als 50 Jahren statt, und gesetzt als Termin ist stets das letzte Wochenende im September. Dieses Jahr müssen sich die Bürgerinnen und Bürgerinnen ein anderes Wochenende für das größte Straßenfest der Region vormerken.

Warum das Herbstfest verlegt wird

Die Hemeraner Herbsttage finden dieses Jahr vom 22. bis 24. September statt, also eine Woche früher. Grund dafür sind die Herbstferien, die am letzten September-Wochenende beginnen. „Da könnten doch einige in den Urlaub fahren“, schätzte Bürgermeister Christian Schweitzer in der Sitzung des Kulturausschusses am vergangenen Dienstag.

+++ Lesen Sie auch: Neue Stolpersteine für Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer