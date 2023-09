Hemeraner Herbsttage: Zwei Schwerverletzte bei Schlägereien

Die Polizei Hemer ermittelt nach mehreren Straftaten, die sich am Rande der Hemeraner Herbsttage ereignet haben.

Hemer. Bei den Hemeraner Herbsttagen hatte die Polizei in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Zwei junge Männer wurden durch Schläge verletzt.

Am Rande der Hemeraner Herbsttage sind zwei junge Männer durch Schläge teils schwer verletzt worden. Das berichtet die PolizeiHemer in ihrer Fest-Bilanz vom Wochenende.

Bereits am Freitag gegen 22 Uhr ist demnach ein 17-Jähriger zwischen der Hauptbühne auf dem Marktplatz und der Bücherei von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. So stellten es die Eltern des Jugendlichen dar, als sie am Sonntag eine Anzeige erstatteten.

Der mutmaßliche Täter soll 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll schwarze Haare, einen Vollbart und eine kräftige, trainierte Statur haben. Das Opfer wurde zur Behandlung der Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Polizei, 02372/9099-0, bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Am Samstag kurz nach 20.30 Uhr griffen Polizeibeamte bei einer Schlägerei an der Haltestelle Hademareplatz, vor dem dortigen Schnellimbiss, ein. Ein 22 Jahre alter Hemeraner erlitt Verletzungen, lehnte aber eine Aufnahme auf der Intensivstation zur Beobachtung ab. Er behauptet, von einer Gruppe aus über zehn Personen angegriffen worden zu sein.

Ausgangspunkt des Streits war wohl eine Frage nach Zigaretten. Ein 33-jähriger Zeuge, der die Parteien trennen wollte, bekam ebenfalls einen Schlag, trug jedoch keine Verletzungen davon. Die Polizei schrieb Strafanzeigen gegen den 22-Jährigen sowie gegen einen 15-jährigen Mendener.

Bedrohung und Einbrecher in Gastro-Zelt

Doch nicht nur Körperverletzungen wurden gemeldet: Ein 32-jähriger Mendener bedrohte am Sonntag kurz vor 19 Uhr einen 20 Jahre alten Mann aus Sundern auf so drastische Art, dass dieser sich an die Polizei wandte, die eine Anzeige aufnahm.

Mehrere Täter verschafften sich zudem am Samstag gegen 7.20 Uhr Zugang zu einem Gastro-Zelt, das auf dem Parkplatz der Türmchenvilla aufgebaut war. Als ein Zeuge zu dem Zelt ging, flüchteten drei Personen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht festzustellen.

