Hemeraner Imkerverein zeigt künstlichen Schwarm

Hemer. Am Lehrbienenstand hat der Verein am Samstag im Park der Sinne eine besondere Aktion geplant.

Am „Tag der Imkerei“ freuen sich die Hemeraner Imker am Lehrbienenstand im Sauerlandpark auf zahlreiche Gäste, denen sie ihr einzigartiges Hobby näherbringen können. Unter dem Motto „Bienen helfen | Honig genießen | Klima schützen” findet am zweiten und dritten Juli deutschlandweit der Tag der Imkerei statt. Auch der Imkerverein Hemer wird sich vor Ort mit einer Aktion beteiligen. So laden die Bienenverliebten am Samstag, 2. Juli, ab 14 Uhr in den Sauerlandpark ein.

Hier wollen die Imkerinnen und Imker ihr einzigartiges Hobby allen Interessierten näherbringen. „Imkern ist mehr als nur ein Hobby“, so der Imkerverein Hemer. „Das macht das diesjährige Motto deutlich. Es geht nicht nur um leckeren Honig, sondern darum, den Bienen zu helfen und das Klima zu schützen. Wie das geht, erfahren alle Interessierten am zweiten Juli.

Bienenvolk folgt der Königin

„Highlight der Veranstaltung wird ein „künstlicher Schwarm“ sein. Dafür wird eine Königin vorsichtig und fachmännisch aus den Waben entnommen. Das Bienenvolk folgt ihrer Königin und so bildet sich an einem Seil, an dem die Königin in einem kleinen Käfig sicher befestigt wird, eine Art große Traube – aus zigtausend lebenden Bienen. Besonders für Kinder ein außergewöhnliches Bild.

Außerdem werden alle aufkommenden oder mitgebrachten Fragen von den Imkerinnen und Imkern am Lehrbienenstand beantwortet. Am Glücksrad können sich die Kleinen nicht nur mit Bienen beschäftigen, sondern auch süße Preise gewinnen.

