Hemeraner in Ausschüssen des „Westfalenparlaments“

Hemer/Münster. Arne Hermann Stopsack sitzt im Landschaftsausschuss sowie im Gesundheits- und Krankenhausausschuss des LWL.

Zum ersten Mal haben die 125 Abgeordneten der neuen Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe jetzt unter Pandemie-Bedingungen in der Halle Münsterland getagt. Nach den Kommunalwahlen im September 2020 sieht die Sitzverteilung im „Westfalenparlament“ folgendermaßen aus: CDU 45 Sitze, SPD 34 Sitze, Grüne 24 Sitze,AfD 6 Sitze, Linke/Die Partei 6 Sitze. Auf die FDP-FW-Fraktion entfallen insgesamt 10 Sitze,wobei 7 Sitze der Mitglieder von den Freien Demokraten und 3 Sitze von den Freien Wählern sind.

Neben der Wahl des Präsidiums standen insbesondere Zuschnitt und Besetzung der Ausschüsse auf der Tagesordnung. Arne Hermann Stopsack aus Hemer, der auch Fraktionsvorsitzender der FDP-FW-Fraktion ist, wurde dabei in zwei Ausschüsse gewählt. Zum einen sitzt er im Landschaftsausschuss, der gewissermaßen der „Hauptausschuss“ des LWL ist.

Prinzhorn-Klinik gehörtzum Psychiatrie-Verbund

Zum anderen ist er wieder, wie schon 2009 bis 2014, Mitglied im Gesundheits- und Krankenhausausschuss. Dieser Ausschuss ist für den Psychiatrie-Verbund des LWL zuständig, der insbesondere die Klinken des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe umfasst. Insgesamt deckt der LWL die Hälfte der psychiatrischen Versorgungin Westfalen-Lippe ab und macht in den mehr als 130 Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohnverbünden und Pflegezentren einen Umsatz von gut 900 Millionen Euro.

Zum Psychiatrie-Verbund gehört auch die Hans-Prinzhorn-Klinik in Frönsberg mit einem Umsatzvolumen von gut 50 Millionen Euro. „Ich freue mich besonders, dass ich nun wieder im Gesundheitsausschuss die Interessen unserer Klinik in Hemer vertreten kann. Diese LWL-Klinik ist ein wichtiger Standortfaktor für die Gesundheitsstadt Hemer sowie ein großer Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor“, so Arne Hermann Stopsack in einer Pressemitteilung.