Hemeraner Jubiläumstasse – leider ohne Glühwein

Hemer. Die Stadt wollte auf dem Weihnachtsmarkt auf das Jubiläumsjahr einstimmen. Nach der Absage gibt es schon mal die Tasse und eine Broschüre.

Es sollte eigentlich eine schöne Überraschung zur Hemeraner Weihnacht werden: Der erste Glühwein hätte aus der neuen Jubiläumstasse „950 Jahre Hademare“ getrunken werden können. Nach Absage des Weihnachtsmarktes wird daraus nicht. „Wir haben uns das anders gewünscht“, bedauert Bürgermeister Christian Schweitzer. Er verbindet damit aber die Hoffnung, dass im Jubiläumsjahr möglichst vieles planmäßig stattfinden kann. Aus der Jubiläumstasse muss nun jeder erst einmal daheim trinken.

Die Jubiläumstasse ist brandfrisch von der Hemeraner Tassenbrennerei geliefert worden. In blauem Ton gehalten verbreitet das Jubiläumslogo mit der Silhouette von Haus Hemer – dem Standort eines der ersten Oberhöfe im Jahre 1072 – und Jübergturm Vorfreude auf die Feierlichkeiten. „Zusammen gewachsen“ lautet das Motto.

Das Jahr 2022 wird für Hemer ein ganz besonderes. Denn „Hademare“ wurde im Jahr 1072 erstmals urkundlich erwähnt und bildet damit die Grundlage für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 950-jährigen Jubiläum. Die Stadt Hemer hat dazu eine Festbroschüre aufgelegt, die Einblicke in die zu erwartenden Veranstaltungen im Jahr 2022 gewährt und auch die historische Komponente des Jubiläums beleuchtet.



Originalurkunde imLandesarchiv Münster

Der Rat hatte auf seiner Klausurtagung in Münster im Landesarchiv die Originalurkunde des Erzbischofs von Köln über die Hademare-Gründung begutachtet, die in der Broschüre vorgestellt wird. Sie soll im nächsten Jahr auch in Hemer zu sehen sein.

Jubiläumstasse 950 Jahre Hademare Foto: Privat / IKZ

Im Mittelpunkt der Broschüre steht vor allem der Ausblick auf die Jubiläumsveranstaltungen. „Ein solches Jubiläum ist natürlich ein Anlass zum Feiern, zum Zusammenkommen und zum Genießen. Wir hoffen, dass dies im nächsten Jahr wieder möglich sein wird“, sagt Bürgermeister Christian Schweitzer. Über zehn offizielle Festtage im Mai werden die Menschen, die Gemeinschaft und die Stadt gefeiert. „Die vergangenen zwei Jahre mit einer weltweiten Pandemie und dem Jahrhunderthochwasser in diesem Sommer in unserer Stadt haben wieder einmal gezeigt, wie stark der Zusammenhalt in Hemer ist. Daher soll bei diesem ehrwürdigen Jubiläum auch all das gefeiert werden, was unsere Stadt auszeichnet: das Ehrenamt, der Sport, die Kirchengemeinschaften, der Sauerlandpark, die Wirtschaft vor Ort, die unsere Stadt stark macht, die Landschaft und die Natur, die uns umgibt, die Familie und unsere Stadtgeschichte“ so Schweitzer.

Stadtrundgänge undVorträge zur Geschichte

Die Mitglieder des Kulturausschusses haben mit ihrem Beschluss im November – basierend auf einem Antrag der CDU-Fraktion – den Weg für die offiziellen Festtage vom 6. bis zum 15. Mai 2022 geebnet (wir berichteten). Holm Diekenbrock, Vorsitzender des Kulturausschusses, stellt die historische Bedeutung der ersten urkundlichen Erwähnung heraus: „Eine Stadt, die ihr 950-jähriges Jubiläum feiert, blickt auf eine lange, wechselvolle Geschichte mit Höhen und Tiefen zurück. Diese wird für das Jubiläumsjahr detailliert aufgearbeitet und in Form von Vorträgen, Stadtrundgängen und Informationsveranstaltungen in den Mittelpunkt gerückt.“

Ab Mittwoch, 8. Dezember, wird die Jubiläumsbroschüre an folgenden Stellen kostenlos zum Mitnehmen angeboten: Rathaus, Bücherei, Ticketshop SPH, Tourist-Info,Jugend- und Kulturzentrum am Park, Altes Amtshaus, Alberts Mühle, Radio Hennecke, Westlotto Grendel, Buchladen am Neuen Markt, IKZ-Geschäftsstelle Hemer. Zum Verkaufspreis von 5 Euro kann die Tasse im Ticketshop des Sauerlandparks erworben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer