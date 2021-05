Hans-Prinzhorn-Klinik Hemeraner Klinik bietet Weiterbildung an

Hemer. Die Hans-Prinzhorn-Klinik bietet ab September die Fachweiterbildung „Psychiatrische Pflege“ an.

Die LWL-Klinik Hemer bietet ab September die Fachweiterbildung „Psychiatrische Pflege“ an. 20 Gesundheits- und Krankenpfleger/innen können teilnehmen – sowohl interne als auch externe. Gut ausgebildetes Fachpersonal ist gerade in der Pflege rar, häufig übernimmt eine gut ausgebildete Pflegekraft im Laufe ihrer Karriere eine leitende Funktion und steht somit nicht mehr für die direkte Pflege am Patienten zur Verfügung.

Dem möchte Kai Schröder, Pflegedirektor der LWL-Klinik Hemer, entgegenwirken, indem er berufliche Weiterbildung „zum Patienten hin“, statt „vom Patienten weg“ anstrebt. „Aktuell fehlen einfach noch Karrieremodelle“, sagt er. „Entweder macht man ,kleinere’ Fortbildungen oder wagt den großen Schritt und studiert psychiatrische Pflege. Mit unserer Fachweiterbildung können wir die Lücke dazwischen schließen“, so der Pflegedirektor. Gute Aussichten also, nicht nur für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Klinik, wie es in der Mitteilung heißt. Die Fachweiterbildung umfasst 780 Stunden Theorie und 1286 Stunden Praxis. Die Teilnehmer können die Fachweiterbildung nach zwei Jahren abschließen. Der Lehrgang wird von Anne Westerweg, der Fortbildungsbeauftragten der Prinzhorn-Klinik, geleitet. Bei ihr gibt es auch weitere Informationen: anne.westerweg@lwl.org

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer