Hemeraner Klinik startet Vortragsreihe im Freien

Hemer. Über Darmerkrankungen informiert die Paracelsus-Klinik Hemer.

Die Paracelsus-Klinik nimmt mit einem Patientenvortrag im Garten der Klinik am heutigen Dienstag ab 18 Uhr die langjährige Tradition der Patienteninformation „Paracelsus im Dialog“ (PiD) wieder auf. Dr. Joachim Dehnst, Medizinischer Direktor der Klinik und Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie, spricht zum Thema „Darmerkrankungen in Pandemiezeiten – Was mache ich und wohin gehe ich?“. Interessierte Besucher erwartet ein Überblick über moderne Diagnose- und Behandlungsverfahren bei Darmerkrankungen wie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Divertikulitis oder bösartige Tumore des Dick- oder Enddarms. Moderne und schonende Techniken sollen vorgestellt werden.

„Die Pandemie hat in den vergangenen anderthalb Jahren dazu geführt, dass viele wirklich wichtige medizinische Versorgungsthemen in den Hintergrund getreten sind. Die Skepsis in der Bevölkerung einem Krankenhausaufenthalt gegenüber ist deutlich gewachsen. Dies beides hat Konsequenzen, die sich nicht selten im Schweregrad der erstdiagnostizierten Erkrankungen bemerkbar machen“, berichtet die Paracelsus Klinik. Ein Beispiel seien auch bei den Tumoren des Dickdarmes verschleppte Erkrankungen, die zu einem früheren Untersuchungszeitpunkt teils einfacher und teils mit besserer Prognose hätten behandelt werden können.

Um ein Infektionsrisiko auszuschließen, findet die Veranstaltung vor der Klinik gemäß der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Entsprechende Sitzgelegenheiten mit Abstand werden bereitgehalten. Der Einlass beginnt um 17.40 Uhr. Bei Regenwetter werden Zelte für die Besucher aufgestellt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten unter 02372/903-193.

