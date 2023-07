Hemeraner Kliniken widmen sich ihren Abteilungen

Für die Mitarbeiter in der Zentrale Notaufnahme und Endoskopie der Stadtklinik gab es zum internen „Tag der Funktionsabteilungen“ Süßigkeiten und Obst. Die stellvertretende Leitung Endoskopie Marc Kevin Kiebist (v. li.), Pflegeleitung Katrin Rummenhohl, die Leitung der Endoskopie Katharine Kayser, Pflegedirektorin Gudrun Strohdeicher und Irina Wahrmann (MFA Ambulanz) freuten sich darüber.

Hemer. Der „Tag der Funktionsabteilungen“ in Lungenklinik und Stadtklinik sollte eine Anerkennung für die Arbeit der Fachkräfte darstellen.

Neben dem bereits etablierten jährlichen Tag der Pflege am 12. Mai haben die DGD Lungenklinik und die Stadtklinik in diesem Jahr einen eigenen internen „Tag der Funktionsabteilungen“ ins Leben gerufen. Dabei sollte es um die Anerkennung der Arbeit für die Mitarbeiter gehen.

„Die Funktionsabteilungen arbeiten oft im Hintergrund, aber ihre Arbeit ist unerlässlich für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten“, so Gudrun Strohdeicher, Pflegedirektorin an beiden Hemeraner Kliniken. Die Abteilungen seien ein wesentlicher Bestandteil des Klinikbetriebs und tragen maßgeblich zur reibungslosen Patientenversorgung bei.

Sie umfassen in beiden Hemeraner Kliniken die OP- und Anästhesiepflege, Funktionsdiagnostik und Endoskopie sowie in der Lungenklinik die Physiotherapie und das Schlaflabor, in der Stadtklinik zusätzlich die Zentrale Notaufnahme. Die Bereiche seien entscheidend für Diagnose, Behandlung und Genesung der Patientinnen und Patienten.

Zusammenwachsen der Kliniken

„Mit dem internen Aktionstag wollen wir die Bedeutung dieser Abteilungen schärfen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würdigen“, erklärt Strohdeicher weiter. So erhielten die Mitarbeiter der jeweiligen Bereiche neben der besonderen Aufmerksamkeit Obst und süße Nettigkeiten als kleine Anerkennung für ihren alltäglichen Einsatz. Bereits am 20. Juni fand eine Sitzung der Leitungen der Funktionsbereiche der Stadtklinik und der Lungenklinik im Kreativzentrum der Lungenklinik statt.

Nach einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch folgte für die Kollegen aus der Stadtklinik ein Rundgang durch die Lungenfachklinik. Demnächst ist ein erneutes Treffen in der Breddestraße geplant, damit die Funktionsleitungen der Lungenklinik auch die Stadtklinik kennenlernen können. „Durch das gemeinsame Miteinander wollen wir das Zusammenwachsen beider Kliniken am Gesundheitsstandort Hemer weiter stärken“, freut sich Gudrun Strohdeicher über die gelungene Aktion.

