Hemeraner können mitentscheiden: Neue Gastro an Hauptstraße

Gastronom Mehmet Simsek will eine Gastronomie an der Hauptstraße eröffnen. Die zündende Idee fehlt ihm noch.

Hemer. Inhaber und „Gockelfuß“-Chef Mehmet Simsek sucht nach der zündenden Idee für ein geplantes Restaurant an der Hauptstraße in Hemer.

Eine neue Gastronomie soll an der Hauptstraße entstehen. Was sich aber schlussendlich darin befinden wird, ist noch nicht ganz sicher. Inhaber Mehmet Simsek will gezielt die Hemeraner ansprechen und fragt nach der zündenden Idee. Für das beste Konzept lobt der Gastronom einen Preis in Höhe von 300 Euro aus.

Kulinarisch hat die Felsenmeerstadt bisher schon einiges zu bieten. Es gibt Pizzerien, Imbisse, deutsche, griechische, chinesische Küche und einiges mehr. Was aber fehlt noch? Das will Mehmet Simsek wissen. „Wenn die Leute sagen, das brauchen wir in Hemer, dann würde ich da mitziehen“, sagt der Gastronom, der auch den Imbiss „Gockelfuß“ betreibt. Bestimmte Ideen hat er zwar schon selbst im Kopf, fest in Stein gemeißelt sei aber noch nichts.

Flexibler Chefkoch ist schon in Aussicht

Vorstellen könnte er sich zum Beispiel ein Steakhaus, was besondere „dry aged“ Fleischsorten anbietet. Mit der kontrollierten Fleischreifung gewinnt das Steak an Aroma und Zartheit. Auch ein Café oder ein türkisches Frühstückslokal fehlt seiner Meinung nach noch in Hemer. Dort könnte man zum Start in den Tag auch etwas deftigere Speisen genießen – zum Beispiel Menemen, eine Eierspeise mit Tomaten, Paprika und in einigen Varianten mit Sucuk-Wurst (türkische Knoblauchwurst). Einen Chefkoch hat er schon in Aussicht. Dieser sei aber flexibel.

Im Gebäude soll im Erdgeschoss eine Gastronomie entstehen. Sieben Wohnungen sind im Obergeschoss geplant. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Eine Kneipenwirtschaft will Mehmet Simsek allerdings nicht in den Räumlichkeiten haben, da der Standort dafür nicht passend wäre. Und auch die Backstube, die vorher in den Räumen ihren Sitz hatte, will der Gastronom nicht wieder eröffnen. Einige Leute haben Mehmet Simsek auch schon gefragt, ob er mit dem „Gockelfuß“ in die neue Immobilie ziehen will.

+++ Handel in Hemer: Shishabar, Hockeygeschäft und ein „Späti“ +++

Das ist nicht der Fall. Allerdings will er den Imbiss an der Straße Im Ohl bald vergrößern. Das benachbarte Ladenlokal wird frei. Durch den größeren Raum und mehr Sitzplätze soll es vor allem für Familien gemütlicher werden. Außerdem soll ein Büro in die neuen Räume entstehen.

Ein Raum für private Freiern und geschlossene Gesellschaften

Die neue Gastronomie soll in das Stadtbild und zur Stadt passen. Das ist ihm sehr wichtig. „Mir könnten sie eine Gastronomie in Dortmund schenken, die würde ich nicht nehmen“, sagt Mehmet Simsek und will etwas Bereicherndes für seine Stadt schaffen. Rund 300 Quadratmeter Fläche sind frei für neue Ideen. Für Feiern soll es Platz für geschlossene Gesellschaften geben.

Im Moment sind für Mehmet Simsek die Tage länger. Er betreibt den „Gockelfuß“ nebenberuflich. Hauptberuflich arbeitet er als Fertigungsleiter bei einem Stahlunternehmen. Auch aufgrund der Immobilie gibt es noch einiges zu tun. Denn im Obergeschoss entstehen sieben Wohnungen.

Diese renoviert er mit seiner Familie zum größten Teil in Eigenarbeit, wie er sagt. Da könne ein Arbeitstag schon mal von 6 bis 23 Uhr gehen. Wie er das Ganze schafft? „Es geht mit einer starken Familie im Rücken. Das stärkt auch den Zusammenhalt.“

Einreichen kann man die Vorschläge per E-Mail an mehmet.simsek@t-online.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer