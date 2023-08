Hemeraner Kulturnacht mit buntem Programm

Hemer. Es geht wieder los: Die Hemeraner Kulturnacht lebt nach sieben Jahren wieder auf und findet am 12. August statt. Wie das Programm aussieht.

Die Hemeraner Kulturnacht soll nach sieben Jahren wieder aufleben. Aus verschiedenen Gründen kam es zu der Pause seit 2016. In den Jahren 2020 und 2021 kam die Pandemie dazwischen. Im vergangenen Jahr hätte das große Stadtjubiläum „950 Jahre Hademare“ die Veranstaltung in den Schatten gestellt. Nun hat das Kulturbüro das Programm für die Veranstaltung am Samstag, 12. August, veröffentlicht. Der Eintritt ist frei.

„Durch die Corona-Pandemie war Planungssicherheit in der Veranstaltungsbranche bekanntlich nicht mehr gegeben. Das hat sich inzwischen erfreulicherweise geändert und wir freuen uns, die Hemeraner Kulturnacht nicht nur mit dem erfolgreichen Konzept fortsetzen, sondern sogar weiterentwickeln zu können“, sagt Kulturbüroleiterin Laura Döring.

Viele verschiedene Akteure

Verschiedene Akteure machen mit. Mit dabei sind unter anderem der Bürger- und Heimatverein (BHV), die AG Höhle und Karst und Alberts Mühle. Praktisch ist zudem, dass viele kulturelle Angebote der Stadt im Kulturquartier am Nelkenweg gebündelt sind.

Damit Interessierte auch möglichst viele kulturelle Angebote nutzen können, wird bei der Kulturnacht ein Shuttlebus eingesetzt. Dieser verkehrt ohne Unterbrechung zwischen 18 und 22 Uhr zwischen den Haltestellen „Kulturquartier“, „Alberts Mühle“ und „Christuskirche“, damit die Besucher ihren gewünschten Veranstaltungsort bequem erreichen können.

Märchentheater in der Sundwiger Christuskirche

Einer der ersten Programmpunkte der Kulturnacht findet um 17 Uhr in der Christuskirche an der Peter-Grah-Straße 1 statt. Das Theater der Dämmerung führt das Märchenstück „Däumelinchen“ für Kinder und Familien auf. Um 19 Uhr steht dort „Hip-Hop und Rap mit ehrlichen Songs für Jugendliche und alle Fans“ auf dem Programm.

Geheimnisvolle Höhlenwelt

Führungen zur „Geheimnisvollen Höhlenwelt“ mit Taschenlampen bietet die AG Höhle und Karst durch die Heinrichshöhle an der Felsenmeerstraße 7 um 18, 19 und 20 Uhr an. Jeder Teilnehmer benötigt eine eigene leistungsstarke Taschenlampe. Auch das Mitbringen eines Fahrradhelms ist sinnvoll, da lediglich eine begrenzte Anzahl von Helmen an der Höhle ausgeliehen werden kann.

Die Führung dauert 40 bis 45 Minuten. Die Temperatur in der Höhle beträgt konstant neun Grad. Darum sollten Besucher auch an eine Jacke bzw. passende Kleidung denken. Die Teilnehmerzahl pro Führung ist auf maximal 20 Personen begrenzt.

Fotopräsentation und Bowle

Viele Aktionen bietet der Bürger- und Heimatverein im Felsenmeer-Museum an der Hönnetalstraße 21 an. Ein gemütliches Beisammensein ist dort ab 18 Uhr in der Cafeteria mit Bowle, Bier und Brause möglich. Die Dauerausstellung ist währenddessen geöffnet. Im Wintergarten wird ab 18 Uhr außerdem die Fotopräsentation „Hemer im Wandel der Zeit – Alte Stadtansichten“ gezeigt.

Wie lebte damals das Fabrikanten-Ehepaar Grah?

Um 18.30 und 20.30 Uhr zeigt der BHV verschiedene Filme über „Das alte Hemer“ im Vortragsraum. Eine besondere Führung durch das Felsenmeer-Museum gibt es um 19, 20 und 21 Uhr. Mitglieder des BHV werden in die historischen Rollen des Fabrikanten-Ehepaars Grah schlüpfen und über die damalige Zeit erzählen. Erbaut wurde die Villa Grah, der Standort des Felsenmeer-Museums, im Jahr 1902.

Live-Musik in einer besonderen Atmosphäre gibt es in Alberts Mühle an der Hönnetalstraße 39a von 18 bis Mitternacht. Den Auftakt des Abends bereitet der Orchesterverein Hemer, im Anschluss spielt die Bigband „Jazamwo“, und zur späteren Stunde ist die Coverband „Silly Season“ mit einem kleinen Revival an der Reihe. Neben Getränken und Essen vom Grill wird es in der Sundwiger Mühle Leckereien aus dem Backhaus von Hofbäcker Hömberg geben.

Museen öffnen im Kulturquartier, „DAS Theater“ stellt sich vor

Eine weitere Station ist das Kulturquartier an der Edmund-Weller-Straße 2. Das Eishockey-Museum „puck“ wird von 13 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet sein. Nostalgie kommt dann ab 18 Uhr auf. Im Raum 13 wird das legendäre 2. Play-Off-Spiels des ECD Iserlohn gegen den Kölner EC gezeigt. Der Eishockey-Club war 1986 in der Bundesliga im Halbfinale.

In der Gedenkstätte Stalag VI A finden historische Führungen statt, während das Stadtarchiv zum freien Besuch einlädt. Dort kann man auch lernen, seinen eigenen Namen in deutscher Kurrentschrift zu schreiben. Parallel liefert „DAS Theater Hemer“ im Kulturquartier Einblicke in die Theaterarbeit und die Hobbyschauspielschule. In Gesprächen und praktischen Übungen wird dem Besucher die Theaterwelt nähergebracht. Informationen zu dem bereits aufgeführten Theaterstück „Heimatlos“ stehen auch auf dem Plan.

Breites musikalisches Programm

Die Musikschule der Stadt Hemer ist auch wieder mit von der Partie. Im Raum 222 gibt es ein breites musikalisches Programm. Von 18 bis 18.15 Uhr spielt ein Klarinetten-Duo, von 18.20 bis 18.35 Uhr steht Gesang mit den Pop-Voices auf dem Plan. Von 18.40 bis 18.55 Uhr spielt das Gitarrenensemble. Von 19 bis 19.25 Uhr präsentiert die Musikschule verschiedene Gesangsbeiträge. Eine kurze Aufführung mit Violine und Klavier gibt es von 19.30 bis 19.35 Uhr. Die generationenübergreifende Band „Quer-Beat“ spielt von 19.40 bis 20 Uhr, von 20.05 bis 20.35 Uhr ist die „Singpause“ an der Reihe.

Es fehlt an Sponsoren

Die Hemeraner Kulturnacht soll auch in den kommenden Jahren ein Bestandteil des Hemeraner Veranstaltungskalender sein, so die Planungen von Kulturbüroleiterin Laura Döring. Bisher werde die Veranstaltung vor allem von den mitwirkenden Vereinen gestemmt. „Das verdient Wertschätzung“, sagt Laura Döring. Sie will die Veranstaltung auch noch weiter öffnen. „Es kann sich jeder beteiligen, der möchte“, wirbt sie um weitere Teilnehmer. Bisher fehle es der Kulturnacht auch an Sponsoren. Das Kulturbüro zahle Gema-Gebühren und die Werbung. Rund eine Woche vor der Kulturnacht sind auch die Plakate für die Veranstaltung angekommen.

