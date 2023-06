Hemeraner Schüler sollen Deutschlandticket bekommen

Hemer. Schüler in Hemer, die vorher ein „SchulwegMonatsTickets“ erhalten haben, sollen jetzt ein Deutschlandticket bekommen.

Für das Schuljahr 2023/24 will die Stadt den berechtigten Schülern ein Deutschlandticket anstelle eines „SchulwegMonatsTickets“ aushändigen. Damit können sie bundesweit den Nahverkehr nutzen. Zudem bedeutet dies für die Verwaltung Einsparungen, die aber nicht zu Buche schlagen. Die eingesparten Mittel fließe in einen regionalen Fonds zur Finanzierung der vergünstigten Deutschlandtickets. Schüler, die vorher keinen Anspruch auf ein Ticket hatten, sollen damit für einen verringerten Preis das Deutschlandticket kaufen können. 29 statt 49 Euro sind zu entrichten. Die Verträge mit der MVG werden noch geschlossen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat dazu am Dienstag seine Zustimmung gegeben. Die Entscheidung fällt der Rat der Stadt am Dienstag, 20. Juni.

