Hemeraner Schulkinder werden für ihren Fleiß belohnt

Hemer. Schüler aus Hemer machten bei einem Laufwettbewerb von Grundschulen mit und gingen Teile ihres Schulweges zu Fuß. Das sind die Gewinnerklassen.

Die Sieger des Laufwettbewerbs der Grundschulen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche stehen fest: „Mehr als 2.500 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 116 Klassen haben im Märkischen Kreis mitgemacht“, freut sich Diana Czech, Mobilitätsmanagerin des Kreises.

Einmal mehr hat sich der Märkische Kreis auch in 2022 mit vielfältigen Aktionen rund um das Thema klimafreundliche Mobilität an der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) vom 16. bis 22. September beteiligt. Nach einem Malwettbewerb im letzten Jahr waren in diesem Jahr kreisweit alle Grundschulen aufgerufen, bei einem Laufwettbewerb mitzumachen.

Schüler gehen Teile des Schulwegs in Hemer zu Fuß

Unter dem Motto „Ich lauf` zur Schule - und Du?“ sollten alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe zumindest Teile des Schulweges zu Fuß zurückzulegen. „Die Resonanz war großartig. Mehr als 2.500 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 116 Klassen haben im Märkischen Kreis mitgemacht“, erzählt Diana Czech. Gemeinsam mit den Städten und Kommunen hatte die Mobilitätsmanagerin zu dem Wettbewerb aufgerufen. „Aufgrund der Vielzahl der gleichstarken Klassen hat letztlich das Los entscheiden müssen, welche der teilnehmenden Klassen einen der fünf Preise gewonnen hat“, erläutert Czech.

Gewonnen haben:1. Regenbogenschule, Halver, Klasse 2b (Besuch eines Zauberers)

2. Erwin-Welke-Grundschule, Lüdenscheid, Klasse 4b (Kinogutschein für die Klasse)

3. GrundschuleDeilinghofen, Hemer, Klasse 3b (Eiswagen macht Station)

4. Grundschule Rahlenberg, Herscheid, Klasse 2b (Überraschungsbox)

5. Hallenschule, Plettenberg, Klasse 1c (Überraschungsbox)

Schüler gewinnen Kinotickets, Besuch eines Eiswagens und mehr

Zu gewinnen gab es einen Vormittag mit einem Zauberer, einen Kinogutschein für die ganze Klasse, einen Besuch des Eiswagens auf dem Schulhof sowie zwei Überraschungskisten. „Ich würde mich freuen, wenn einige Kinder auch weiterhin zu Fuß gehen würden und wir im nächsten Jahr weitere Klassen zum Mitmachen motivieren könnten. Das Thema Elterntaxi ist ein „Dauerbrenner“ und wird mit dieser Aktion zumindest zeitweise eingeschränkt“, hofft Czech.

