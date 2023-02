Hemeraner spenden 10.000 Euro für Erdbebenopfer

Hemer. 10.000 Euro aus Hemer für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien: Wie die große Spendensumme zusammengekommen ist.

„Wenn wir eintausend Euro eingenommen hätten, wären wir schon glücklich gewesen“, sagt Askin Günal. Tatsächlich kann der Hemeraner die stolze Summe von 10.000 Euro verkünden, die durch großes Engagement von vielen Seiten für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien in den vergangenen Tagen zusammengekommen ist. Zurzeit wurden aus den Erdbebengebieten 28.000 Todesopfer gezählt.

Überwältigt vom Engagement

An zwei Tagen wurden unter anderem bei Edeka Waffeln verkauft und in den Kindergärten Geld gesammelt. „Unsere Bürger haben Großartiges geleistet! Die Veranstaltung hat bewiesen, dass es so viele einfühlsame und gute Menschen gibt! Die Damen, die stundenlang am Waffelstand standen. Diejenigen, die zu Hause den Teig vorbereiteten und spendeten, all die Personen, die uns unterstützten, unser Bürgermeister, der von Anfang bis Ende hinter uns stand. Menschen, die man kennt und auch nicht kennt, die DITIB-Gemeinde, die mit ihrem Jugend- und Frauenvorstand auf Abruf immer bereit war – Ihr seid alle großartig“, freut sich Günal über das starke Ergebnis und fragt: „Ist es nicht schön, wenn alle an einem Strang ziehen? Das nennt man Solidarität!“

Ehepaar rundete Summe auf 10.000 Euro auf

Nach der Zählung am Samstagabend sind die Organisatoren auf das Ergebnis von 9.570,67 Euro gekommen. Ein großzügiges Ehepaar hat die Summe auf 10.000 Euro aufgerundet. In der nächsten Woche werden in verschiedenen Kindergärten und Schulen weiterhin Waffeln verkauft, wie auch bei den Fußballvereinen FC Hemer Erciyes und Vatanspor am Sonntag.

Hand in Hand weitermachen

„Corona, Inflation, Flutkatastrophe, der Ukrainekrieg. Trotz dessen und trotz der teuren Lebenshaltungskosten in unserem Land haben die Hemeraner gezeigt, dass das Erdbeben momentan und in der jetzigen Situation ihnen das Herz zerreißt! Die Gespräche, die man miteinander führte, schweißen uns alle zusammen und motivieren uns, Hand in Hand weiter zu machen“, so Askin Günal, „aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass die Veranstaltung für die Zukunft große Hoffnungen in mir geweckt hat. Wir wissen nicht, mit welchen Lebenssituationen wir noch konfrontiert werden, aber ich weiß, dass wir als Hemeraner stark genug, sind um vieles bewältigen zu können!“

Waffelverkauf geht weiter

Am Freitag und Samstag, 17. und 18. Februar, geht es mit dem Waffelverkauf für die Erdbebenopfer in der Edeka-Filiale weiter. Die Moschee-Gemeinde wird Lahmacun (Türkische Pizza) backen, größere Bestellungen aufnehmen und unter anderem Firmen beliefern. Genauere Infos wird es noch geben.

