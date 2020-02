Hemeraner stirbt natürlichen Todes

Hemer. Der tragische Vorfall, bei dem ein erfahrener Taucher aus Hemer am Donnerstag vergangener Woche in der Sorpe ums Leben kann, hat bei vielen Hemeraner Bürgern für große Betroffenheit gesorgt. Der Mann war langjähriges Mitglied der DLRG. Die Kriminalpolizei in Sundern hat jetzt die Untersuchung rund um den Tauchunfall abgeschlossen. Die Obduktion des 76-Jährigen hat eine natürliche Todesursache ergeben, berichtet Polizeipressesprecher Sebastian Heldt.

Der Verunglückte war in einer Dreiergruppe beim Tauchgang, als die Gruppe einen Notaufstieg machen musste. Der Hemeraner war bewusstlos und konnte nicht wiederbelebt werden.